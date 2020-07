Google y Temasek Holdings Pte están en negociaciones para unirse a una ronda de financiación de entre US$ 500 millones y US$ 1,000 millones en el gigante de comercio electrónico de Indonesia PT Tokopedia, según personas familiarizadas con el asunto.

Tokopedia, el mercado en línea respaldado por Vision Fund de SoftBank Group Corp., ha mantenido conversaciones con gigantes de Internet de Estados Unidos, incluyendo a Facebook Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc., dijeron las personas. Pero Google y Temasek han sido más activos en sus negociaciones y esas conversaciones pueden concluir en las próximas semanas, dijeron, pidiendo no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Las empresas de Internet más grandes de EE.UU. cada vez más dirigen su mirada hacia Asia a medida que el crecimiento en EE.UU. y Europa se desacelera, buscando aprovechar la creciente población de la región que usa teléfonos inteligentes. Facebook está comprando una participación en las plataformas Jio de India, mientras que su unidad de WhatsApp llegó a un acuerdo el mes pasado para invertir en el gigante de transporte y entrega de alimentos Gojek. Representantes de Tokopedia y Temasek declinaron hacer comentarios. Google no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

El respaldo de Google de Alphabet Inc. y la firma de inversión estatal de Singapur Temasek marcarían un gran impulso para uno de los mayores operadores de comercio electrónico del sudeste asiático. El cofundador y director ejecutivo de Tokopedia, William Tanuwijaya, construyó la startup más valiosa del país después de Gojek, luego de obtener el respaldo inicial del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, y el cofundador de Alibaba Group Holding Ltd., Jack Ma. Ahora planea cotizar las acciones en casa, así como en otro lugar aún no definido, dijo Tanuwijaya a Bloomberg News en octubre.

Tokopedia estuvo cerca de finalizar su última ronda de financiamiento este año antes de que surgieran noticias de un reciente intento de robo de datos que pudo haber afectado a 15 millones de sus usuarios, dijo una de las personas. También se vio frenada por la pandemia de COVID-19, que está cambiando rápidamente el panorama de las compras en línea en la cuarta nación más poblada del mundo.

Las plataformas de comercio electrónico ahora se están moviendo rápidamente para atender a los millones de personas obligadas a realizar sus primeras compras en línea durante las cuarentenas generalizadas.

Indonesia se ha convertido en un campo de batalla clave entre los rivales regionales: se proyecta que el mercado de comercio electrónico del país se expandirá de US$ 21,000 millones en el 2019 a US$ 82,000 millones para el 2025, de acuerdo con un estudio reciente de Google, Temasek y Bain & Co.