El gigante de internet Google y BID Lab, el laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunciaron un esfuerzo conjunto por el que destinarán US$ 12.5 millones a financiar a las instituciones de microfinanzas en América Latina y el Caribe.

A los fondos, que se canalizarán a través de Locfund Next, administrado por la firma boliviana Bolivian Investment Management, contribuirán Google con US$ 8 millones y BID Lab con US$ 4.5 millones, que llegarán en moneda local y tanto en forma de capital como de préstamos y cooperación técnica.

“Google lleva más de diez años siendo socio del BID en distintos proyectos. Esto nace de la relación que ya teníamos con ellos”, explicó la consejera delegada de BID Lab, Irene Arias.

Locfund Next es un fondo de deuda que provee financiamiento en moneda local a instituciones microfinancieras en la región, administrado por gerentes locales y que pese a estar radicado en Bolivia, se ocupará de que los fondos lleguen a pequeñas y medianas empresas todos los rincones del Latinoamérica y el Caribe.

El proyecto también incluye un programa de apoyo en transformación digital para acelerar el proceso de recuperación económica posterior a la pandemia de COVID-19.

“Es una forma de acelerar la conexión y el avance de instituciones que son extremadamente importantes para la inclusión financiera de zonas muy remotas y lograr su puesta al día en la economía digital”, apuntó Arias.

La máxima responsable de BID Lab explicó que este apoyo va más allá de la conectividad y se trata de un plan de transformación digital integral de las microfinancieras que tendrá en cuenta el espectro en cuanto a grado de madurez digital de cada una.

El dinero aportado por Google para Latinoamérica y el Caribe es parte del anuncio hecho por su consejero delegado, Sundar Pichai, tras la creación de un fondo de US$ 200 millones que busca apoyar a organizaciones no gubernamentales y a instituciones financieras alrededor del mundo a fortalecer sus iniciativas de acceso a créditos para pequeñas y medianas empresas.