Google intentará reforzar búsquedas relacionadas con viajes

Google puede usarse comúnmente para buscar información, pero en el mundo de los viajes en línea, el gigante de la tecnología no es un destino al que acudir como Expedia, Priceline o TripAdvisor.

Con el objetivo de cambiar eso, Google lanzará un producto de viaje más unificado para integrar las funciones de búsqueda de vuelos y hoteles, a la vez que organiza los planes de viaje de las personas y ahorra investigación.

Las nuevas ofertas, que se lanzaron el año pasado en teléfonos inteligentes y ahora están disponibles para las computadoras de escritorio, se alojarán en google.com/travel.

Google, de Alphabet Inc. también planea "mostrar" más datos de viaje en Google Maps e incorporar reservas de hoteles y restaurantes para los clientes que han iniciado sesión. Google hizo el anuncio el martes en una conferencia de mercadeo en San Francisco.

"Lo que hemos notado con el tiempo es que la planificación de un viaje se realiza durante muchas semanas o muchos meses", dijo Richard Holden, vicepresidente de gestión de productos de viajes de Google.

Las personas tienden a planear viajes y visitar sitios de hoteles y restaurantes cuando tienen tiempo, dijo, pero a menudo no tienen forma de guardar sus resultados de búsqueda o consultas de vuelo.

Los movimientos de Google para reforzar su posición en los viajes están diseñados para impulsar más búsquedas y "clientes potenciales mejor calificados" para sus compañías asociadas, como aerolíneas y hoteles, con el fin de que “la gente reconozca a Google como un lugar para hacer investigación de viajes" dijo Holden.

Eso podría ser una amenaza para Expedia Inc. y Booking Holdings Inc., propietaria de Priceline. En una conferencia de la empresa el año pasado en Las Vegas, el director ejecutivo de Expedia, Mark Okerstrom, llamó a Google el rival más importante de su compañía.TripAdvisor Inc. también compite con Google en el segmento de viajes.

Google genera principalmente tráfico de referencia, aunque procesa algunas reservas en su propio sitio para otros comerciantes de viajes. A diferencia de las agencias de viajes como Expedia o Priceline, Google no vende directamente productos como habitaciones de hotel o boletos de avión.