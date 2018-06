Google compra más terrenos en Europa para centros de datos

Google de Alphabet Inc. compró 70 hectáreas (173 acres) de terrenos en los Países Bajos, a medida que explora opciones para construir más centros de datos en toda Europa.

La compañía dijo que todavía está considerando la posibilidad de construir en el sitio en Noord-Holland, pero que la decisión se tomará pronto.

"Queremos asegurarnos de que tenemos opciones para seguir expandiendo la presencia de nuestro centro de datos en Europa si nuestro negocio lo exige", dijo el portavoz de Google, Mark Jansen, el jueves.

Google ya posee un centro de datos en la ciudad de Eemshaven en los Países Bajos, y anunció a principios de este año que invertiría 500 millones de euros (US$ 582.2 millones) para expandirlo. El gigante de las búsquedas también compró recientemente parcelas en Dinamarca, Luxemburgo y Suecia, y en febrero dijo que invertiría más en su sitio belga.

Varias empresas se están beneficiando del crecimiento de los centros de datos de Europa. La francesa Schneider Electric SE ha dicho que está recibiendo un impulso de un aumento en los pedidos de equipos para operarlos, y Noruega quiere que su abundante energía hidroeléctrica actúe como un atractivo para que las compañías tecnológicas construyan allí.

Sin embargo, no todos los lugares de Europa han tenido éxito: Apple Inc. recientemente archivó un plan para construir un centro de datos de US$ 1,000 millones en el oeste de Irlanda.