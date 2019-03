“El golf me dio las herramientas para desarrollar cargos gerenciales”

Desde principios del 2017, Eduardo Ibarra es gerente general de la Unidad de Negocios de Hoteles de Los Portales. Es responsable de liderar el manejo de cinco hoteles de la compañía. Entre estos, el Country Club.

Ibarra, quien antes perteneció a la división de estacionamientos de la empresa y fue gerente de finanzas de un holding, sostiene que el cambio es una constante es su carrera.

¿Qué tan complicado fue en su momento cambiar de rubro?

Distinto porque no soy hotelero. Me he dado cuenta de lo técnico que es el negocio y que existe una vocación para ejercer la hotelería.

¿Qué fue lo indispensable?

Tengo un equipo bien consolidado que me ha permitido enfocarme en estrategias de crecimiento y rentabilización.

¿Cuál es clave cuando se cambia entre rubros tan distintos?

Rodearte de gente capaz, que sepa igual o más que uno. Si bien soy el líder de la organización, me gusta trabajar con gente de la que pueda depender y que me va a complementar en temas que no sepa.

¿Cómo es la composición de los equipos que maneja en cuestión generacional?

A nivel operativo hay mucha gente joven. Pero ellos están dirigidos por gente mayor, con experiencia. Si estás en este negocio, necesitas de gente que sea una especie de coach. En cuanto al nivel gerencial, tenemos personas entre 40 y 50 años.

¿Cómo es el día a día laboral en un lugar con tanta historia como el Country Club?

Es una responsabilidad. Es el hotel más emblemático de Lima. Tenemos una responsabilidad inmensa de volverlo a posicionar en el mercado no solo local, sino internacional en el mismo nivel que en los años 50 y 60.

Y en cuanto a los huéspedes, ¿cómo es esa relación?

El mundo digital permite estar en contacto con los huéspedes. La mayoría de ellos califica su experiencia al irse.

¿Hay quiénes retornan?

Algunos se llegan a involucrar tanto que felicitan a colaborador con nombre y apellido.

Pero también hay el otro lado de las redes sociales…

Sí, también está la contracara. A veces uno falla y tiene comentarios que no son del todo halagadores, pero que sirven para reconocer, corregir y aprender.

¿Qué personalidades han llegado al hotel en este tiempo?

Una de las últimas fue Roger Waters. También muchos príncipes de países de Europa.

¿Cómo es la preparación para esas ocasiones?

Hay una preparación especial. No variamos mucho las habitaciones ni la forma de trabajar, pero sí los procesos en temas de seguridad y protocolo.

Este es un negocio que no para nunca, ¿cómo hace para desconectar del trabajo?

Nunca apago mi celular. Sin embargo, tengo un equipo que puede manejar el 99% de las situaciones. En caso ocurra algo no previsto, me tienen a su disposición las 24 horas del día.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Me encanta estar con mi familia y cocinar. También me gusta la playa. Es el sitio donde más me relajo. Trato de hacer mis vacaciones en un lugar donde haya playa.

¿Practica algún deporte?

Por las mañanas hago crossfit y a veces surf. También he practicado golf hasta los 32 años. Representé al Perú y fui campeón nacional tres veces.

¿Por qué lo dejó?

Es un deporte que demanda mucho tiempo en la práctica.

¿Qué le enseñó para sus cargos gerenciales?

El golf me ha dado muchas herramientas para desarrollar los cargos gerenciales.

¿Por qué motivos?

Es un deporte de mucha paciencia, de tolerancia al error, de saber manejar las frustraciones y de no solamente mirar el corto plazo.

En corto Sector. Para Ibarra, la industria hotelera pasa por un buen momento. “Se van a duplicar el número de habitaciones en hoteles de cinco estrellas en los próximos tres años”, explica. Además, dice que existe una demanda por gente joven en el mercado laboral.