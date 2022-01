Goldman Sachs Group Inc. buscará seguir expandiéndose en Latinoamérica después de un año récord en la región, por lo que planea más contrataciones en áreas que incluyen investigación de acciones, ventas, negociación y derivados.

“Estamos en modo de crecimiento en la región”, dijo en una entrevista Aasem Khalil, codirector para América Latina de la firma con sede en Nueva York. “En particular, queremos seguir invirtiendo en los mercados de capital social”.

Los ingresos de la firma en Latinoamérica se vieron impulsados por un año récord en gestión de activos, mercados globales y banca de inversión, señaló Khalil. Goldman también vendió participaciones en los mercados públicos en empresas que incluyen Oncoclínicas de Brasil Servicos Medicos SA. Comenzó a operar su corredor de bolsa en México en junio y contrató a 40 ingenieros en Brasil para respaldar los negocios de mercados emergentes y derivados de acciones de América.

En los últimos cinco años, los ingresos en la región aumentaron casi un 60% en comparación con los cinco años anteriores.

“Estamos construyendo activamente un centro de ingeniería más grande en Brasil, no solo para atender a nuestros clientes locales, sino también a los clientes de los mercados globales fuera de la región”, dijo Ricardo Mora, quien codirige América Latina junto con Khalil.

Goldman financió algunas de las ofertas de acciones recientes más grandes de Latinoamérica en Estados Unidos, incluida la oferta pública inicial de US$ 2,530 millones de la fintech Nu Holdings SA.

Sin embargo, el banco no ha sido tan activo en la coordinación de cotizaciones en Brasil, donde firmas locales como Itaú Unibanco Holding SA y Banco BTG Pactual SA subieron en la clasificación de acuerdos. La estrategia de Goldman para ganar mercado es contratar a más banqueros y ejecutivos para los mercados de capital accionario, indicó Khalil.

“Creemos que es una gran área de oportunidad para nosotros”, dijo. “En América Latina, tenemos la misma obsesión por los ranking en la tabla de clasificación, aunque nuestras aspiraciones son ligeramente diferentes: realmente buscamos ser el mejor banco internacional de la región, y no estamos tratando de competir con algunos de los bancos locales más grandes en el terreno”.

En el 2021, las empresas latinoamericanas emitieron US$ 33,500 millones en acciones, incluidas las ofertas públicas iniciales y las ventas secundarias de acciones, lo que representa un aumento de 2.6% con respecto al 2020, según datos compilados por Bloomberg. De los 95 acuerdos, 84 fueron de empresas brasileñas, según muestran los datos. Goldman Sachs ocupó el sexto lugar, frente al undécimo en el 2020.

Las comisiones del trabajo de banca de inversión, como asesoramiento en fusiones y adquisiciones y suscripción de mercados de capital de capital y deuda, aumentaron un 49% a US$ 2,100 millones, según la firma de investigación con sede en Londres Dealogic.

Si bien los bancos locales de Latinoamérica tienen enormes balances generales, Goldman Sachs seguirá actuando de forma “muy estratégica sobre cómo presta dinero”, señaló Khalil.

Mora dijo que el banco “utilizó nuestra presencia global de clientes para financiar la adquisición de activos de materias primas en la región con el capital comprometido de Goldman Sachs”, sin proporcionar más detalles. También citó ejemplos como el financiamiento a uno de los “clientes globales más grandes” del banco para adquirir acciones de Vale SA cuando el banco brasileño de desarrollo, BNDES, se deshizo de sus participaciones.

Goldman Sachs aumentó la línea de crédito a US$ 160 millones a la firma mexicana de tecnología financiera Konfio Ltd. para apoyar a la startup en su apuesta por interrumpir las prácticas crediticias tradicionales en la segunda economía más grande de América Latina.

También dio un crédito de 400 millones de reales (US$ 70.5 millones) a MercadoLibre Inc. para financiar pequeñas y medianas empresas en Brasil, participó en un financiamiento de US$ 125 millones para la fintech colombiana Addi. Al menos otras cuatro empresas han recibido más de US$ 500 millones en créditos o acuerdos de capital con la participación de Goldman, según datos compilados por Bloomberg.

Con 500 empleados en Latinoamérica en São Paulo, Santiago, Lima, Buenos Aires y Ciudad de México, Goldman Sachs fue el quinto mayor suscriptor de bonos globales de emisores latinoamericanos en el 2021, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Incluso sin una presencia local, el banco ofrece servicios de banca privada y administración de patrimonio a clientes latinoamericanos del sur de Florida y Ginebra, indicó Mora.

En medio de un impulso global para desarrollar su negocio de banca transaccional, que brinda servicios como administración de liquidez, cuentas virtuales y pagos para empresas, Goldman está ofreciendo sus servicios a clientes latinoamericanos. El banco también continúa enfocándose en la “electronificación en las actividades de creación de mercado de Latinoamérica” para aumentar los servicios y reducir los costos de transacción para fondos cuantitativos e inversionistas locales.

Las perspectivas de un crecimiento económico más lento en la región este año, así como mercados más volátiles en Brasil debido a las elecciones presidenciales de octubre, no serán una limitación, indicó Khalil.