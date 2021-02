Goldman Sachs Group Inc. creó una empresa conjunta en su banco de inversión centrada en atender a clientes de tecnología automotriz como Tesla Inc. y la nueva clase de compañías que intentan competir con el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

El banco nombró a dos banqueros de inversión para liderar la iniciativa de tecnología automotriz: Chris Buddin, especialista en tecnología en San Francisco, y Fausto Monacelli, que trabaja en Nueva York con un enfoque en el segmento industrial.

La empresa formaliza una asociación entre los equipos industriales, tecnológicos, de medios y telecomunicaciones de Goldman que habían estado colaborando en acuerdos durante años, dijo David Friedland, director del grupo de mercados cruzados de las Américas.

“Conducirá a una mayor colaboración, una mayor dedicación de recursos, una ejecución más eficiente de las oportunidades y más apoyo institucional interno”, dijo Friedland.

Los acuerdos de tecnología automotriz están en auge este año y hay más en camino. Rivian Automotive Inc., la startup de vehículos eléctricos respaldada por Amazon.com Inc. y Ford Motor Co., intentaría salir a bolsa en septiembre con una valoración de US$ 50,000 millones o más.

Mientras tanto, docenas de fabricantes de vehículos eléctricos abren su capital a través de compañías de adquisición de propósitos específicos, inspirados por el meteórico ascenso de Tesla en el mercado de valores.

“La forma en que Tesla ha crecido y se ha valorizado da a las personas la confianza de que hay espacio para que las startups crezcan en este sector”, dijo Buddin.

Además de Tesla, Goldman ha trabajado con clientes del segmento, como Uber Technologies Inc., y en fusiones de empresas de cheques en blanco como Lordstown Motors Corp.

Con más empresas de vehículos eléctricos que cotizan en bolsa, eso podría conducir a más acuerdos en el futuro, dijo Monacelli en una entrevista.

“Probablemente veremos más capital recaudado, y también fusiones y adquisiciones y consolidación a medida que las empresas trabajan para mejorar sus capacidades y expandir sus mercados accesibles”, dijo Monacelli.