Goldman rebaja precio de Apple por señales de mercado bajista El precio objetivo se redujo de US$ 209 a US$ 182 menos de una semana después de que el analista Rod Hall redujera su precio objetivo desde US$ 222. Hall tiene una calificación neutral para las acciones.

Apple La nueva reducción del precio objetivo se hizo en parte "para reflejar el movimiento actual de los precios", indicó el analista.