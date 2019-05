Goldman: precio del hierro aumentará por voraz consumo de China

Analistas de Goldman Sachs Group Inc. aumentaron sus perspectivas de precio para el mineral de hierro y dijeron que un incremento inesperado en el uso del ingrediente de fabricación de acero por parte de China está agravando el déficit de suministro.

Los precios del mineral de hierro en la Bolsa de Singapur se elevaron un 37% desde un accidente fatal en una represa en enero en un sitio propiedad de Vale SA, el principal proveedor. La capacidad de Vale cayó en 93 millones de toneladas tras el desastre.

La minera con sede en Río de Janeiro ha dicho que tardará entre dos y tres años en alcanzar su objetivo de producción anterior de 400 millones de toneladas.

Las mineras rivales, en tanto, están luchando para compensar las deficiencias. Goldman elevó el precio promedio del 2019 para el mineral de hierro de US$ 81 a US$ 91 por tonelada. La proyección coincide con la de la analista de Banco do Brasil SA Gabriela Cortez .

"El consumo de acero en China sorprendió al alza, mientras que la producción de Vale sorprendió a la baja", escribieron analistas de Goldman, incluida Hui Shan, en el informe. "Esperamos que la continua disminución en el inventario portuario aumente la curva de futuros y que los márgenes saludables de las siderúrgicas aumenten la prima".

A pesar de un complicado entorno macroeconómico con restricciones de crédito e incertidumbres en la guerra comercial, la producción china de acero aumentó un 6.6% en el 2018 y un 10% en los primeros cuatro meses de este año, según Goldman.

El banco mejoró su pronóstico para la producción china de acero de una contracción de 0.5% a una expansión de 4% este año.

La estrechez en el mercado se ha visto exacerbada por la fuerte demanda de mineral de mayor ley producido por el proveedor brasileño.

Incluso cuando China eleva su producción de mineral de hierro con un producto similar de alta calidad, "no es suficiente para compensar completamente las interrupciones de Vale", dijo Goldman.

Los precios de referencia probablemente se mantendrán en US$ 100 por tonelada en mayo y junio, antes de bajar gradualmente a US$ 90 hacia fin de año, según el informe.