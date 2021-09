Goldman Sachs Asset Management está en busca de los gigantes de la tecnología del futuro con su nuevo fondo de inversión cotizado (ETF).

El lanzamiento del ETF Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity (GTEK), de gestión activa, es el jueves e incluye a empresas de tecnología con capitalizaciones de mercado inferiores a US$ 100,000 millones de países desarrollados y emergentes.

Goldman pretende invertir junto con los clientes, según un comunicado de prensa.

Con GTEK, Goldman intenta identificar los próximos gigantes de la tecnología para mantenerse del “lado correcto de la disrupción y la innovación”, según Katie Koch.

“Será la oportunidad de que otra empresa suba otro 175,000% desde su OPI”, dijo Koch, codirectora de renta variable fundamental de GSAM. “Estamos trabajando duro para encontrar a esas empresas”.

Las grandes firmas de tecnología como Facebook Inc., Apple Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., han dominado durante mucho tiempo el mercado de valores, pero su influencia se disparó a nuevos máximos durante la pandemia en medio de cierres generalizados y la era del trabajo desde casa.

El poder de las megacapitalizaciones permanece intacto este año incluso cuando la inflación más alta renueva las preocupaciones sobre sus elevadas valoraciones.

GTEK entra a un mercado donde “más grande” aún parece ser mejor. El ETF Invesco QQQ Trust Series 1 de US$ 195,000 millones (QQQ), del Nasdaq 100 de gran capitalización, ha aumentado más del 20% en lo que va del año.

En comparación, el ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 de US$ 1,200 millones (QQQJ), compuesto por acciones tecnológicas de mediana capitalización, ha ganado alrededor del 11% en el mismo periodo.