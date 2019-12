La aerolínea brasileña Gol, la más grande de Sudamérica, retorna al mercado peruano tras diez años de ausencia –como se recuerda, operó en el territorio nacional entre el 2007 y 2009– animada por el creciente tráfico de pasajeros entre Perú y Brasil, que registró un aumento de 10% en los últimos dos años , a lo que se suma el competitivo mercado aeronaútico y la preferencia del consumidor peruano por el uso de este medio de comunicación, animado por los vuelos ‘low cost’ (bajo costo).

“En los últimos años se ha notado un crecimiento (del tráfico de pasajeros entre Perú y Brasil) de 10%, entre el 2017 y el 2018. Con datos oficiales de turismo, Perú recibió 177,000 brasileros y Brasil acogió a cerca de 135,000 peruanos el año pasado . Estas cifras demuestran que el número de brasileros que viene a Perú es más que el de peruanos que viajan a Brasil, lo que es una cifra atractiva si la comparamos con la de hace cinco años cuando apenas llegaban 100,000 brasileros”, explicó a Gestión.pe el agente general de ventas de Gol en Perú, Jose Luiz Da Cunha.

Otra factor que también fue determinante para el retorno de esta línea aérea es el volumen del comercio entre Perú y Brasil. “Las relaciones comerciales también denotan un crecimiento del orden de 10% también, lo que impulsa el crecimiento del mercado de vuelos corporativos", agregó.

A este panorama se suma el hecho que ya vuela a otros países de América Latina desde Brasil como Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile y dentro de la región faltaba Perú –tomando en cuenta que ya vuela a Ecuador desde el año pasado– de este modo, se espera que el primer vuelo procedente de Sao Paulo llegué a Lima la medianoche del viernes, oficializando así el reinicio de operaciones en Perú.

“Vuelo inaugural llegará a la Lima el 13 de diciembre (hoy) a las 00:10 horas y sale a la 01:10 AM con destino a Sao Paulo (un vuelo diario). Desde esta ciudad, el pasajero peruano tendrá una conexión inmediata con más de 50 ciudades dentro de Brasil, lo que va a permitir a los pasajeros que vayan a este destino tengan una conexión fácil, rápida y eficiente dentro del mismo terminal, tomando en cuenta que Gol es la aerolínea que más ciudades vuela al interior de Brasil”, acotó.

La nueva ruta tiene una duración promedio de 5 horas y 20 minutos . El viaje (vuelo G3 7620) llega (hoy) a Lima a la 12:10 AM (hora local) ya que sale de San Paulo a las 8:55 pm. El regreso (vuelo G3 7619) comienza a las 1:10 AM y aterrizará a las 8:30 AM en el aeropuerto internacional São Paulo-Guarulhos.

Los boletos están disponibles para su compra en el sitio web www.voegol.com.br/es así como en las tiendas VoeGOL (en aeropuertos) y en las agencias de viajes asociadas. (En el siguiente cuadro la frecuencia de la ruta diaria a Sao Paulo calculando la hora de llegada a este destino) :

El agente agregó que se está trabajando en las metas del primer año de operación. “La intención de Gol es tener una muy buena ocupación en la ruta, no se ha fijado aún un número, pero la idea es llegar a Perú de una manera bastante sólida y consistente. Lo que hemos estimado es que el avión Boeing 737- 800 tenga una nivel de ocupación bastante alta, tomando en cuenta que tanto Latam como Avianca también ofrecen esta ruta”, agregó.

Un punto que aclaró Da Cunha es que la aerolínea tiene la estructura de la una low cost (bajo costo) pero no es plenamente una aerolínea de este tipo, dado que los pasajeros –al interior de la aeronave– tendrá servicios como desayuno y cena (tomando en cuenta con son 5 horas de viaje) sin un costo adicional. Así como otras ventajas: el asiento central está bloqueado, lo que brinda más comodidad y privacidad; hay un compartimento exclusivo para equipaje y kilometraje en el programa Smiles, así como check-in y embarque prioritario.