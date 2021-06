General Motors Co. incrementará la producción en dos plantas de camiones, lo que permitirá a la compañía superar su pronóstico del primer semestre de US$ 5,500 millones en ganancia y alcanzar el límite superior de su objetivo para todo el año de alrededor de US$ 11,000 millones.

La compañía aumentará la producción de camionetas pickup pesadas especialmente rentables en Flint, Michigan y de camionetas medianas en Missouri, según una declaración emitida el jueves. El fabricante de automóviles ha tenido más éxito que muchos competidores en asegurar semiconductores durante la escasez de oferta en todo el mundo y ha mantenido la producción en niveles más altos.

“La escasez global de semiconductores sigue siendo compleja, pero la velocidad, la agilidad y el compromiso de nuestro equipo, incluidos nuestros distribuidores, nos han ayudado a encontrar formas creativas de satisfacer a los clientes”, dijo en el comunicado Phil Kienle , vicepresidente de Relaciones Laborales y Fabricación de Norteamérica de GM.

GM revirtió las caídas previas a la apertura del mercado para subir un 2.3% a US$ 61.01 a las 9:35 a.m. en Nueva York. La acción había subido un 43% este año hasta el miércoles, mientras que el S&P 500 avanzó un 12%. Ford Motor Co. también subió tras el anuncio de GM.

Si bien la compañía con sede en Detroit no cambió su orientación para todo el año, expresó su optimismo sobre alcanzar el límite superior de su pronóstico anterior de entre US$ 10,000 millones y US$$ 11,000 millones en ganancias antes de intereses e impuestos.

Para lograrlo, el fabricante de automóviles aumentará la producción de las camionetas Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD en aproximadamente 1,000 unidades al mes a partir de mediados de julio.

La producción de las camionetas Chevrolet Colorado y GMC Canyon aumentará en aproximadamente 30,000 unidades en total desde mediados de mayo hasta la semana del 5 de julio.