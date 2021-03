El anticipado GMC Hummer EV, la camioneta “pickup” eléctrica que retoma el nombre utilizado por General Motors (GM) a finales del siglo XX y principios del XXI para una familia de todocaminos SUV, será presentado de forma virtual el próximo 3 de abril durante la final de baloncesto universitario de Estados Unidos, conocida como Final Four.

GMC, la marca de GM especializada en camionetas “pickup” y todocaminos SUV de la gama alta, reveló que los consumidores podrán empezar a reservar unidades del vehículo desde el mismo día de la presentación.

En octubre, GM anunció los precios de la familia de vehículos Hummer EV. La versión más cara, una serie especial y limitada denominada Edition 1, tendrá un precio de US$ 112,595, lo que la sitúa por encima del modelo más caro de General Motors, el todocaminos SUV de lujo Cadillac Escalade.

A pesar de ese elevado precio, en diciembre se agotaron en solo 10 minutos todas las unidades de Edition 1 que GMC puso a disposición para ser reservadas de cara al lanzamiento del vehículo.

Además de la versión especial Edition 1, GMC comercializará otras tres versiones más baratas: la 3X, por US$ 99,995 (en el otoño boreal del 2022), la 2x, por US$ 89,995 (en la primavera boreal del 2023) y la 2, por US$ 79,995 (en la primavera boreal del 2024).

GMC Hummer EV se convierte así en la primera camioneta “pickup” eléctrica de un gran fabricante que llega al mercado. Ford, cuya F-150 es la camioneta “pickup” y el vehículo de más ventas de Estados Unidos desde hace décadas, tiene previsto lanzar en el 2022 una versión eléctrica del modelo.

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos de lujo, ya presentó el Cybertruck, pero no estará en el mercado hasta el 2022.

Otro fabricante que está desarrollando una camioneta “pickup” eléctrica es la emergente Rivian con su modelo R1T.

GM ha desarrollado el Hummer EV en sólo 26 meses, en vez de la media de 50 meses, lo que ha sido posible gracias a “numerosas pruebas virtuales, que serán el sello de los programas de GM en el futuro”.

El GMC Hummer EV será el primer vehículo de GM producido con la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía, denominada Ultium.

GM ha anunciado que de aquí al 2025 lanzará 30 modelos de vehículos eléctricos, para lo que invertirá US$ 27,000 millones, utilizando Ultium, que incorpora baterías en su diseño. El Hummer EV es el primer vehículo de esa nueva gama.

GM dijo que el Hummer EV Edition 1 contará de fábrica con el sistema de ayuda a la conducción Super Cruise, la respuesta de General Motors al Autopilot de Tesla, cámaras en los bajos del vehículo, neumáticos de 35 pulgadas y el llamado Infinity Roof, un techo panorámico al que se le pueden retirar los paneles transparentes para que el vehículo se convierta en un descapotable.