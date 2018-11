Gloria apelará en Poder Judicial sentencia de Indecopi

Tras los recientes pronunciamientos de la Sala de Protección del Consumidor de Indecopi, en el que se ratifica la multa a las empresas Leche Gloria S.A., del Grupo Gloria, y Nestlé, la primera informó que irá al Poder Judicial para apelar la decisión de Indecopi.

La empresa de la familia Rodriguez considera importante señalar que en ningún momento ha consignado que sus productos una denominación que no corresponde a su verdadera naturaleza, únicamente ha cumplido y seguirá cumpliendo con lo exigido y dispuesto por la autoridad competente (DIGESA).

De esta manera, sostienen que continuarán ejerciendo su derecho de defensa ante lo resuelto, de manera ilegal, por el Indecopi, recurriendo al Poder Judicial vía Acciones Contencioso Administrativas, "consideramos que dichos pronunciamientos no se ajustan a derecho al desconocer los criterios establecidos por la autoridad competente en esta materia", expresó la empresa a través de un comunicado.

De la misma manera sostienen que hace un año aproximadamente, se generó un ilegal cuestionamiento de algunos de nuestros productos por parte del Indecopi, a raíz de la denominación que había sido autorizada previamente por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como autoridad competente.

La empresa comentó que, las denominaciones cuestionadas por el Indecopi fueron solicitadas y otorgadas por la autoridad competente (Digesa) en base a los criterios vigentes aprobados por dicha autoridad en el año 2014, los mismos que se mantuvieron en vigor hasta junio de 2017.

En tal sentido, nuestra empresa nunca ha consignado en sus productos una denominación que no corresponda a su verdadera naturaleza, pues únicamente cumplió con aquello que le fue autorizado por la Digesa.

"En los recientes pronunciamientos la última instancia del Indecopi ha resuelto favorablemente a los intereses de nuestra empresa en dos de los expedientes, dejando sin efecto las multas impuestas y archivándolos; no obstante en otros cuatro ha mantenido el errado criterio de considerar que la denominación autorizada por la Digesa no reflejaba la verdadera naturaleza del producto y también que la Digesa no era la autoridad competente para determinar el nombre que reciben estos productos, violentando el ordenamiento legal y atentando contra la seguridad jurídica", sostienen.

Así, la empresa del Grupo Gloria discrepa con dicha interpretación; no solo porque lo consideran incorrecta, sino porque afirman que Indecopi desconoce las facultades de la autoridad sanitaria y vulnera la confianza que legítimamente generó en la empresa la autorización otorgada por la Digesa. Por esta razón, sostienen que seguirán ejerciendo su derecho de defensa ante el Poder Judicial.

"Nuestra empresa cumple y seguirá cumpliendo con los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria competente, así como con las regulaciones vigentes en materia de información a los consumidores", expresó.