Por la mayor disposición de los padres de familia del país de invertir en academias de fútbol para sus hijos, la peruana Global Sport Camps apuesta por comenzar a ofrecer en el mercado local los campamentos deportivos realizados con clubes internacionales.

Así, el managing director de la empresa, José Massa, informó que para el próximo mes de julio ofrecerán un programa para que niños y jóvenes del país de ambos sexos entre los 9 y 17 años puedan ir y entrenar en el “Campus Experience”, de la Fundación Real Madrid, en España.

“De esta manera, en una o dos semanas de internado pueden vivir la experiencia futbolística, la filosofía y disciplina propias del equipo español. Y no solo es para jugadores de fútbol, y arqueros, también para aficionados y jugadores de alto rendimiento” indicó.

Y para el próximo verano, ofrecerán un paquete “completo” (pasajes, comidas, tours, entre otros), que además de incluir la participación en el FC Barcelona Camp, suma actividades de turismo y recreativas en España, mencionó el ejecutivo.

En tanto, en Lima, planean lanzar el próximo mes de octubre sus clínicas deportivas, a través de la cual se podrá acceder a una semana de entrenamiento con profesores del Real Madrid.

“Las lanzaremos en los meses de octubre y mayo con un costo de US$ 450, que coincide con las vacaciones escolares. Y se desarrollará por convenio en las canchas del campus de Pachacamac de la USIL”, agregó.

Polideportivos

Pero Global Sport Camps no solo busca enfocarse en ofrecer campamentos de fútbol, sino que en los próximos tres años planean ofrecer campamentos polideportivos, señaló José Massa.

De esa manera, indicó, empezarán el próximo año por incorporar a su oferta campamentos de gimnasia, y básquet, ante la creciente demanda por este tipo de deportes en el país.

“Hemos identificado academias internacionales en estas disciplinas que brindan campamentos, y estamos en conversaciones”, anotó.

EL DATO

Precios. El costo del “Campus Experience”, de la Fundación Real Madrid, oscila entre los US$ 1,067 y US$ 2,508. Mientras que el paquete completo que incluye el FC Barcelona Camp, y más actividades turísticas, está en US$ 4,850, señaló José Massa.