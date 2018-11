Glencore: El mercado quizá se equivoque respecto del níquel

El gigante de las materias primas Glencore Plc dio un fuerte apoyo a las perspectivas del níquel, diciendo que la mayoría de los participantes del mercado no se dan cuenta de lo fuerte que es la demanda del metal y no comprenden la magnitud del déficit mundial aun cuando las existencias se reducen marcadamente. Los precios subieron.

El consumo mundial superará la demanda por 124,000 toneladas el año que viene después de un faltante de 178,000 toneladas en el 2018 y de déficits en los dos años anteriores, dijo la compañía en una presentación. La demanda es fuerte, incluso para acero inoxidable, y se necesitará más níquel para las baterías de los vehículos eléctricos, agregó.

“La demanda es mucho más fuerte de lo que reconoce la mayoría de los participantes del mercado y el déficit es mucho más alto que lo que piensa la gente”, expresó Glencore en la reseña del 1 de noviembre, en la que destacó una importante caída de las existencias mundiales desde el 2015. “Hay una reacción muy limitada del lado de la oferta fuera de Indonesia. Eso no va a cambiar pronto”.

El níquel bajó aproximadamente 9% este año, cerrando en el nivel más bajo desde setiembre esta semana, en tanto la preocupación por la guerra comercial perjudicó a los metales y los inversores detectaron los primeros esfuerzos de un gran productor chino por desarrollar nuevas tecnologías que podrían hacer caer los precios.

Esa caída se ha producido incluso en un contexto de entusiasmo sostenido por el posible salto de la demanda de níquel dado su uso en las baterías de los vehículos eléctricos.

“Tal como se evidencia en los importantes retiros de las existencias, los productores de níquel no pueden satisfacer la demanda”, dijo Glencore, que enumeró instalaciones de níquel en América del Norte, Australia, África y Nueva Caledonia. “La necesidad de nueva oferta se hará más urgente si la demanda de baterías para vehículos eléctricos cumple con las expectativas”.

Las existencias de níquel están reduciéndose este año.

Las existencias que fiscaliza la Bolsa de Metales de Londres se contrajeron por 14° mes consecutivo en octubre y están en el nivel más bajo desde el 2013. En China, la Bolsa de Futuros de Shanghái informa sobre existencias de 14.385 toneladas, menos que las más de 100,000 del 2016.

Glencore no es la única empresa que tiene perspectivas positivas para el níquel. En un informe de mediados de octubre, Goldman Sachs Group Inc. dijo prever que el metal promediará los US$ 17,250 por tonelada el año que viene. En lo que va de este año, promedió unos US$ 13,575. El jueves, avanzó 1.1%.