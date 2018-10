¿Glasenberg de Glencore podría concretar la idea de Musk?

¿El CEO de Glencore Plc, Ivan Glasenberg, podría tener éxito donde fracasó Elon Musk , de Tesla Inc. ? Sanford C. Bernstein & Co. dice que es posible, si bien improbable.

“¿ Glencore también podría ‘salir de bolsa a 420’ peniques? Paul Gait, analista de Bernstein, planteó la pregunta el lunes en una nota en la que recordaba el famoso tuit de Musk que le valió una multa de la SEC. “En realidad, es por completo posible que la administración lo haga”.

Glencore pasó la mayor parte de su historia como compañía al margen de la bolsa, propiedad de la administración, antes de empezar a cotizar en 2011. Los años siguientes estuvieron dominados por un enorme crecimiento producto de grandes transacciones y del apoyo entusiasta de los inversores.

En los últimos tiempos las acciones de la compañía han tenido un desempeño inferior al de sus rivales en un contexto de problemas en la República Democrática del Congo, dificultades con socios como Oleg Deripaska y Dan Gertler y una investigación en los Estados Unidos sobre posible corrupción.

Bernstein estima que, dado que la administración y el fondo de riqueza de Catar ya poseen alrededor del 25% de las acciones, costaría US$ 58,00 millones comprar suficientes acciones a 420 peniques – Glencore se negocia en la actualidad a 325 peniques- para retirar la compañía de bolsa.

A diferencia del caso de Tesla, el financiamiento ya está asegurado. “Dada la gran capacidad de la compañía orgánica de generación de dinero, la compra no necesariamente exigiría apalancamiento adicional para concretarse”, dijo Gait. “La compra por parte de la administración podría hacerse en cinco años utilizando sólo el flujo de caja libre orgánico de la compañía”.

"Estoy considerando sacar a Tesla de bolsa a US$ 420. Fondos asegurados".

Bernstein sugiere, sin duda, que es improbable que Glasenberg trate de sacar a Glencore de bolsa.

“Por supuesto, realizamos este experimento no porque pensemos que sacar la compañía de bolsa es un resultado posible, sino simplemente para destacar la magnitud de la subvaluación en el mercado en este momento”, dijo Gait. “Por otro lado, cada vez que Glencore lanza otra recompra, nos hallamos, en efecto, un poco más cerca de esa eventualidad”.