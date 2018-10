Giorgio Armani asegura que su firma seguirá siendo independiente

FOTO 2 | Giorgio Armani: El hombre detrás de la empresa homónima está en el negocio hace más de cuatro décadas, con creaciones para las pasarelas y los tweeds elegantes usados en las películas de gánsteres ambientadas en los años treinta. Armani fue la punta de lanza de la expansión de las marcas de lujo a nuevos campos al incorporar de todo, desde jeans y hoteles hasta muebles para el hogar. Armani, que no tiene hijos, dijo que mientras viva, no cederá el control de su imperio de la moda, que registró ventas por cerca de 2,500 millones de euros (US$ 2,900 millones) en el 2016. Pero han sido años más duros para él, que está achicando su línea de marcas ante un declive de las ventas. (Foto: Bloomberg)