Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, conversó con Bloomberg el 20 de noviembre sobre su propuesta de adquisición del fabricante de alimentos Grupo Nutresa SA. Lo que sigue es una transcripción resumida y editada de la entrevista original que fue hecha en inglés.

¿Cómo sigue el proceso?

Contamos con la aprobación de la superintendencia financiera y la bolsa de valores. Estamos publicando la información en los principales periódicos. Eso significa que comienza el proceso de oferta, y tendremos hasta el 17 de diciembre, que es la fecha en la que termina, y en ese momento esperamos saber qué porcentaje y cuántas acciones fueron ofertadas. El proceso comienza el lunes.

¿Cómo piensa presentar la oferta a los accionistas?

Oficialmente, solo podemos empezar ahora que la oferta fue aprobada. Estamos muy optimistas. Nuestra oferta es en dólares, es de US$ 7.71 por acción. Es una prima cercana al 38%. Creemos que es una prima muy buena. Las partes interesadas —Grupo Empresarial Antioqueño, los accionistas minoritarios y los fondos de pensiones— ahora van a estudiarla de manera muy seria.

La responsabilidad fiduciaria de los miembros del directorio de las empresas, y también de los administradores de los fondos de pensiones que tienen que rendir cuentas a millones de personas que tienen sus ahorros con ellos, realmente tienen que tomar esta oferta como una prima muy seria con respecto a donde estaba el mercado en el momento en que hicimos la oferta.

¿Piensa reunirse con ellos?

Una de las cosas que voy a hacer a partir del lunes, ahora que tenemos la aprobación, es reunirme con las distintas partes interesadas, si es posible. Intentaré explicarles que este es un muy buen acuerdo para los accionistas. Si miramos las acciones de Nutresa, en los últimos 10 años han caído más del 50% en dólares.

Los accionistas de la empresa —aunque son empresas excelentes y muy bien administradas, y lo he dicho, y diré públicamente que respeto mucho al director ejecutivo de Nutresa y al equipo directivo— el mercado no lo ha reflejado en términos de valor. Por lo general, las primas de este tipo de operaciones son en promedio del orden del 30%, esta se acerca al 40%.

Por eso creemos que todo el mundo tiene que tomárselo muy en serio, concretamente en el caso de Protección. Los administradores de Protección tienen un deber fiduciario con los pensionados, al igual que los otros cuatro fondos de pensiones en Colombia. Intentaré conversar con todos ellos en el transcurso de los próximos días.

¿Por qué limitar la oferta al 62.6%?

El requisito es que si uno hace una oferta, el número mínimo de acciones que se quiere adquirir debe permitir que el mercado tenga un excedente del 25% sobre eso por si la gente quiere ofrecer más acciones. Por lo tanto, debido al hecho de que ofertamos por el 50.1%, matemáticamente con ese excedente del 25%, se llega al 62.6%.

¿Qué planes tiene para Nutresa en caso de que se acepte su oferta?

Nutresa es una empresa de 102 años. Es una empresa que está muy bien administrada, tiene excelentes marcas, tiene muy buena innovación en cuanto a sus productos alimenticios, y tiene liderazgo en participación de mercado en los países donde opera. Es una de las empresas procesadoras de alimentos más grandes de América Latina. El mercado no ha reflejado lo que creemos que es el valor de la empresa y por eso estamos ofreciendo una prima cercana al 40%.

Ojalá pueda convencer al equipo directivo y al director ejecutivo para que sigan con nosotros, porque nuestro interés es hacer crecer la empresa, seguir siendo una empresa que ayuda y apoya todas las actividades de responsabilidad social que han mantenido en Medellín y en el departamento de Antioquia, donde tiene su sede.

Seguiremos apoyando todas las actividades en sostenibilidad y todo el trabajo que han realizado en materia medioambiental. Es una empresa que respetamos. Es un equipo de gestión que respetamos. Y con los socios con los que vengo, que es el grupo de Abu Dabi, vamos a poder darle a Nutresa la oportunidad de expandirse en zonas del mundo donde no ha estado. Los productos de Nutresa son excelentes, tienen buen precio, son marcas muy reconocidas y se pueden llevar a otros lugares del mundo, especialmente a los países cercanos a Abu Dabi, que tienen una población importante.

¿Cómo surgió su asociación con la familia real de Abu Dabi?

Desde casi el 2005, es decir, unos 15 años, he estado viajando, conociendo y estableciendo relaciones con esa parte del mundo. La mayoría de esas relaciones se construyen con el tiempo y con mucha confianza. Tenemos un gran proyecto en Panamá en el que somos socios de un importante fondo soberano. Con Abu Dabi, hemos construido esta relación. Tienen un gran interés por crecer en Colombia, por crecer en América Latina. Y hemos decidido ser socios a largo plazo.

Nutresa es la primera de las muchas inversiones que esperamos hacer juntos. Han identificado en nuestra familia que somos un grupo que tiene la fuerza, la experiencia —llevo 43 años trabajando en la región—, tenemos los contactos, las conexiones. Nutresa como inversión, no solo tiene todo el potencial para seguir siendo una gran empresa, sino que podemos hacer que pase de ser una empresa latinoamericana a lo que yo diría que se convierta en una empresa global.

¿Qué otros sectores prevé buscar en esta asociación?

Nos vamos a concentrar en Nutresa. Primero tenemos que gatear, luego caminar y luego correr. Esa ha sido la filosofía de mi vida. Para mí es una gran sociedad, tengo la gran responsabilidad de tener éxito, inicialmente con la oferta. Una vez que se gana, es cuando empieza el trabajo. Quiero estar seguro de que en el próximo año o dos se convertirá en una empresa mucho mejor, y que nuestros socios sientan que tenemos un buen equipo de gestión para avanzar.

Mientras tanto, continuaremos buscando otras oportunidades. Sé por mis conversaciones y los muchos viajes que he hecho, que tienen un gran interés en América Latina y en Colombia. Y empezaremos con esta inversión y esperemos que a lo largo de los años haya muchas más.

Con hasta US$ 2,200 millones, ¿cómo se compararía la adquisición de Nutresa con otras que ha realizado?

Esta sería la mayor adquisición que hemos realizado. Valora a la empresa en unos US$3.600 millones. Es una compra grande pero nos permite participar en lo que creemos que es un activo estratégico de cara al futuro. Los alimentos son algo que seguirán siendo necesarios en todo el mundo. Y si tenemos buenas marcas, buenos productos y una buena innovación, creo que a largo plazo esta podría ser una oportunidad interesante para mí, para mis socios y para quien sea accionista.

Más allá de esta adquisición, ¿en qué más está enfocado?

Nuestro grupo es un grupo privado. Mi abuelo llegó a Colombia en 1927. Soy la tercera generación, mis hijos son la cuarta generación, mis nietos son la quinta. Somos un grupo que partió en la industria. Cuando llegué a Colombia en la década de 1980, después de mi MBA en la Escuela de Negocios de Harvard y un tiempo en Nueva York, empezamos a establecer relaciones con importantes empresas multinacionales, en su mayoría estadounidenses. Tuvimos una empresa conjunta con Cooper Industries y una con Procter & Gamble.

El grupo también está involucrado en la banca. Empecé en 1980, mi padre tenía una pequeña empresa financiera. Luego, en 1991, compramos las sucursales de BCCI. Las transformamos. En 1994 adquirimos Banco de Colombia, que fue la privatización más grande en esa época en el país. Era el banco más grande del país.

Entré en esa transacción con 87 importantes inversionistas institucionales, que fue la primera vez que llegaron a invertir en Colombia. Y luego seguimos creciendo. Adquirimos Banco Sudameris. Pasamos de una base de activos de US$ 400 millones en el 2003 hasta cerca de US$ 14,000 millones en la actualidad, principalmente a través de adquisiciones y desarrollando una estrategia de crecimiento en la región.

En el proceso adquirimos dos bancos en Colombia, compañías fiduciarias, dos comisionistas de bolsa, luego en el 2013 las operaciones de HSBC en Colombia, Paraguay y Perú, y recientemente la operación de BBVA en Paraguay. Hemos creado un banco regional muy interesante que se encuentra en cuatro países.

También tenemos propiedades. Fuimos socios en Panamá en un proyecto inmobiliario a muy gran escala, llamado Panamá Pacífico, con un grupo inglés, London & Regional. Allí también comenzamos con una privatización en el 2007, y hoy es uno de los proyectos más grandes del país. Ya tenemos más de 15,000 personas trabajando en terreno y más de 300 empresas alquilan espacio. Así que es una interesante diversidad de nuestros negocios.

La familia también estuvo involucrada desde el principio en la industria. Mi padre fundó una empresa de snacks, que hoy es la segunda más grande de nuestra región después de Frito-Lay. La familia también tiene una empresa de plásticos. Nos hemos diversificado. Tenemos los hoteles Four Seasons en Colombia. Soy inversionista en Metro Bank en Inglaterra.

Por lo tanto, estamos diversificados, pero nuestro negocio principal ha sido la banca. Y creo que esta transacción con Nutresa, que es una transacción muy grande —como dije, la más grande que hemos hecho— con los socios que tenemos, y con la solidez de la empresa, me da toda la confianza de que estamos en el camino correcto.

¿Parte de su oferta por Nutresa está destinada a llevar más liquidez a los mercados colombianos?

La estructura que existe de participaciones cruzadas, y puede hablar con cualquiera de los grandes inversionistas institucionales, no ha permitido que el mercado realmente comprenda y sopese el valor de estos activos porque en realidad implica demasiadas cosas. Y las participaciones cruzadas eliminan de alguna manera parte de la liquidez. Nos interesa comprar el control de la empresa y utilizar los mercados de capitales para seguir creciendo. He tenido una muy buena relación con inversionistas internacionales. Hoy hay una oportunidad. Si la estrategia funciona y podemos convertirla en una empresa globalizada, deberíamos poder ver alguna mejora en el valor de la empresa y en la liquidez.

¿Lo está asesorando algún banco de inversión?

Tengo algunos banqueros de inversión que han trabajado conmigo en el pasado. He estado trabajando en esto durante casi dos años. No es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Tengo una tendencia a estar muy, muy concentrado en los detalles. Investigo mucho. Entiendo y traté de entender que esta era la empresa correcta, la estructura correcta. Sé que me enfrentaba a una estructura accionaria compleja. Y creo que con la oferta que hicimos y con el interés que tenemos, tendremos éxito.

Muchos de los principales bancos de inversión no pudieron trabajar con nosotros debido a un conflicto u otro. Así que decidí crear mi propio banco de inversión con personas que se retiraron y personas en las que confío. Y también soy banquero de inversión por formación. Comencé en este negocio en Morgan Stanley en 1980. Levo 43 años haciendo esto.

¿Cuál es su perspectiva para Colombia?

Hemos pasado por dos años muy difíciles en todo el mundo. Y creo que, especialmente en Colombia, la pandemia y el covid causaron muchos trastornos. El hecho de que estemos invirtiendo en Colombia y que estemos haciendo esta transacción en este momento, que es un momento difícil para el país, no solo es una señal de confianza de nuestra familia en el país, que siempre hemos tenido desde que mi abuelo llegó en 1927, sino que es una señal de confianza de que estamos trayendo un gran inversionista mundial a Colombia.

Creo que tendremos éxito. Esta transacción ha llevado mucho tiempo para entenderse y construirse. Y si tiene éxito, será un gran avance en el mercado de capitales de Colombia para permitir un cambio que se necesita. Los accionistas de Nutresa hoy, especialmente los minoritarios y los fondos de pensiones, podrán obtener este año un retorno que no habían visto en los últimos 10 años.

Yo creo en Colombia. Soy un optimista en Colombia y también voy en contra de la corriente. Toda mi vida he hecho mis inversiones en momentos en que otras personas creían que no era el adecuado. Y creo que hoy los mercados de capitales de Colombia son un buen valor. Estamos haciendo una oferta que es justa. Vamos a seguir haciendo cosas en Colombia. A mis socios y a mí nos interesa hacer más inversiones. Es un país de 50 millones de personas. Es un país de gente estupenda. Es un país que creo que tiene un tremendo futuro.