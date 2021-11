Las grandes firmas tecnológicas de Estados Unidos han sabido esquivar el impacto de la pandemia, e incluso han reportado fuerte aumento de sus ingresos.

El aumento de las facturaciones ha impulsado el valor de sus acciones, y con ella sus capitalizaciones de mercado, sacando una mayor ventaja con respecto a empresas de otras partes del mundo.

En un reporte de Statista se señala que cuatro de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos tienen un valor de mercados de más de un billón de dólares. En tanto, Facebook, con una capitalización de US$ 940,318, está muy cerca también de unirse al club de las firmas billonarias.

Esos valores de mercado superan ampliamente a gigantes europeas, como al conglomerado francés de lujo LVMH o la transnacional suiza Nestlé.

Incluso, la suma del valor de mercado de las cinco mayores empresas europeas (LVMH, Nestlé, Roche, la fabricante de chips ASML y L´Oréal) no logran igualar la valorización de Apple (2.657 billones), Microsoft (US$ 2.537 blls.), Alphabet (US$ 1.943 blls.) o Amazon (US$ 1.816 blls.).

La valorización de Meta, anteriormente Facebook, es más del doble del valor de multinacional francesa de lujo (US$ 411 billones).

En medio de ese gran avance de las llamadas big tech, los países de la Unión Europea (UE) han acordado recientemente una posición común sobre nuevas reglas para frenar el poder de los gigantes estadounidenses y obligarlos a hacer más para vigilar sus plataformas en busca de contenido ilegal.

Frustrada por la lentitud de las investigaciones antimonopolio, la jefa de competencia de la UE, Margrethe Vestager, propuso dos conjuntos de reglas conocidas como la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) dirigidas contra Amazon, Apple, la unidad de Alphabet Google y Facebook.