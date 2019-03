Gigantes de Internet podrían pagar US$ 570 millones al año en impuesto en Francia

El impuesto está dirigido a empresas con ingresos digitales globales de al menos 750 millones de euros (casi US$ 854 millones) y que en Francia facturen más de 25 millones de euros (US$ 28.4 millones).

Los piratas "están atacando la propia infraestructura de Internet", indicó uno de los directivos de la ICANN. (Foto: AP) (Foto: AP)