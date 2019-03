Gigantes del azúcar recurren a algoritmos para tomar decisiones

Los mayores comercializadores de azúcar del mundo están recurriendo a algoritmos para tratar de hacer frente a la creciente influencia de fondos que siguen las tendencias en lugar de los fundamentos del mercado.

El gigante azucarero brasileño Raizen y la francesa Sucres et Denrées SA han acordado asociaciones para desarrollar modelos que ayuden a anticipar los movimientos de los precios. Alvean, el mayor comercializador de azúcar del mundo, Louis Dreyfus Co. y ED&F Man Holdings Ltd. han optado por contratar operadores cuantitativos para desarrollar soluciones internas.

Ante la caída de los precios y los márgenes, las casas comerciales intentan navegar los mercados cada vez más influenciados por el comercio automatizado y de alta velocidad.

Comprender qué impulsa los llamados fondos sistemáticos podría ser clave en esta temporada y la próxima, cuando factores externos como las fluctuaciones de divisas y el petróleo puedan tener un impacto mayor en un mercado de azúcar bastante equilibrado.

"La participación de los operadores sistemáticos en el azúcar es realmente interesante", dijo Tracey Allen, analista en Londres de JPMorgan, en una entrevista. "En el azúcar, es fácil enfocarse en los fundamentales, pero aún hay una gran proporción de inversores que siguen la tendencia de precios".

Raizen contrató a QuantumBlack, una firma controlada por McKinsey & Co., para desarrollar un algoritmo que debería estar listo en aproximadamente un año, dijeron personas familiarizadas con el tema en febrero. Además de datos más amplios del mercado, los análisis incluirán datos históricos de las 860,000 hectáreas de Raizen para intentar predecir cambios en la oferta.

Sucres et Denrées está trabajando con otra tercera parte para probar modelos que incorporen algunos datos patentados, incluidos pronósticos de oferta y demanda, así como cifras de flujo de comercio, dijo Thierry Songeur, director gerente de la firma con sede en París.

La asociación comenzó hace unos seis meses y los modelos darían a Sucden algunas de las mismas señales de compra y venta que utilizan muchos fondos de seguimiento de tendencias, dijo, sin nombrar al socio.

"La idea es ver si hay margen para desarrollar algo así con recursos que estén más en consonancia con el tamaño del mercado del azúcar", dijo Songeur en una entrevista el mes pasado en Dubái. "Muchos fondos lo están haciendo, pero a una escala mucho mayor".

Alvean, una sociedad conjunta entre Cargill Inc. y el productor brasileño Copersucar SA, contrató a Olivier Pairault, del fondo de cobertura Andurand Capital Management, y a Garen Bakalian, que anteriormente trabajaba en la petrolera italiana Eni SpA, para impulsar sus estrategias comerciales cuantitativas, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió que no se revelara su identidad porque la información es privada.

Louis Dreyfus contrató al científico de datos Charlie Quaradeghini hace aproximadamente un año, quien trabajaba anteriormente en Engelhart Commodities, o ECTP, según personas familiarizadas con la contratación. ED&F Man está en proceso de aumentar su capacidad analítica de datos cuantitativos para aprovechar sus datos patentados, incluidos los precios básicos y físicos, dijo la directora de análisis Kona Haque.

"El objetivo es ayudar en la toma de decisiones comerciales y aprovechar la enorme cantidad de datos que generamos", dijo en una entrevista en Dubái.