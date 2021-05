Empresas







Gigante minero Grupo México planea invertir US$ 3,100 millones en refinación y energía El vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Xavier García de Quevedo, detalló además casi US$ 9,000 millones en inversiones hasta el 2027, incluidos US$ 2,800 millones previamente anunciados para su mina de cobre El Arco, que anclaría la inversión en energía de Baja California.