La reciente inversión de British American Tobacco Plc (BAT) en Trait Biosciences Inc. ofrece algunas pistas interesantes sobre cómo las grandes empresas tabacaleras pueden capitalizar el creciente mercado del cannabis.

Si bien las compañías tabacaleras no son ajenas a la marihuana, lo que se esperaba de la industria es que se inclinaran hacia cosas como vaporizadores o flores fumables con THC. Después de todo, los productos inhalables son su experiencia.

Sin embargo, las patentes más sólidas de Trait son para una tecnología que hace que el CBD sea soluble en agua, lo que sugiere que BAT, el fabricante con sede en Londres, podría pasar a otros formatos para el consumo de cannabis e incluso terminar compitiendo con las compañías cerveceras.

El mes pasado, la unidad de empresas corporativas de BAT lideró la inversión de US$ 25 millones en Trait Biosciences de Canadá. El acuerdo exige que BAT ayude a comercializar la tecnología, que podría usarse en bebidas para hacer que el momento de los efectos del compuesto de marihuana sea más predecible.

Ni BAT ni Trait hicieron comentarios sobre si la compañía tabacalera tiene planes específicos para ingresar a la industria del CBD no fumables, o al espacio de las bebidas en particular. Pero David O’Reilly, jefe de investigación científica de BAT, insinuó la posibilidad de nuevos formatos.

Si bien la compañía está expandiendo su negocio en productos de tabaco calentado y vapeo, dijo, si las necesidades de los consumidores se satisfacen mejor con diferentes productos, “desarrollaremos otras plataformas, que podrían ser cualquier cosa”.

La incursión en las bebidas podría poner a BAT en competencia con las grandes empresas de productos de consumo, como Molson Coors Beverage Co., que está desarrollando bebidas de cannabis a través de una asociación con Hexo, y el fabricante de cerveza Corona Constellation Brands, que está desarrollando bebidas de cannabis con Canopy Growth. Corp.

Aún no está claro qué planea hacer realmente BAT, o Big Tobacco en general, con el CBD, el ingrediente no psicoactivo del cannabis u otros productos a base de marihuana. Eso se debe en parte a que la marihuana aún no es legal en muchos países y la regulación aún no se ha concretado en otros.

Las empresas tabacaleras están intentando ampliar sus carteras más allá de la nicotina a medida que un número cada vez mayor de personas dejan de fumar en el mundo desarrollado, y el cannabis es un mercado prometedor. A principios de este año, BAT adquirió una participación de alrededor del 20% en el productor canadiense de marihuana Organigram Holdings Inc. Altria invirtió en el 2018 en el productor canadiense de marihuana Cronos Group Inc. y su rival más grande, Philip Morris International Inc., está comenzando a mirar más de cerca el mercado.