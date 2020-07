YPF SA, la productora de petróleo controlada por el Estado argentino, ofreció canjear US$ 1,000 millones en bonos con vencimiento el próximo año, como parte de los esfuerzos para apuntalar sus finanzas.

Los inversores recibirían nuevos bonos de amortización con vencimiento en el 2025 y un extra en efectivo, a cambio de títulos con vencimiento en marzo del 2021, según un documento de la empresa con sede en Buenos Aires. Los bonos existentes subieron 2.7 centavos en la oferta, a 87 centavos por dólar.

La oferta de canje resalta la presión a la que se enfrentan las compañías argentinas sobre el manejo de los grandes pagos de deuda este año, mientras las negociaciones del Gobierno con los acreedores para la reestructuración de US$ 65,000 millones en obligaciones internacionales se acercan a un acuerdo.

Resolver el problema debería facilitar a los emisores corporativos del país refinanciar su propia deuda, según Roger Horn , estratega senior de SMBC Nikko Securities America en Nueva York.

“Como el mayor emisor de bonos en dólares, tiene sentido que YPF vaya primero y según cómo funcionen las cosas sentará las bases para el resto”, dijo Horn. “La empresa no está pidiendo una quita de capital, pero los bonistas podrían querer que el acuerdo sea un poco mejor”.

La oferta de canje vence el 30 de julio. Los inversores que acepten el acuerdo antes del 16 de julio recibirán US$ 950 en bonos nuevos y un pago en efectivo de US$ 100 por cada US$ 1,000 de capital que canjeen, mientras que el pago en efectivo se reducirá a US$ 50 para los acreedores que se adhieran después de la primera fecha límite.

Según la presentación, YPF necesita que los inversores que posean al menos 70% de la deuda acepten el canje para que surta efecto.

“El extra en efectivo es una ventaja”, dijo Lorena Reich , analista de Lucror Analytics, por correo electrónico. “Es muy positivo eliminar este problema de liquidez cuanto antes”.

Argentina se dirige hacia un tercer año de contracción económica, agravada por una de las cuarentenas por coronavirus más estrictas de la región. YPF redujo los salarios, los planes de inversión y vendió activos para ayudar a hacer frente a la caída de la demanda y el colapso de los precios internacionales del petróleo.

Fitch Ratings Inc asignó a los nuevos bonos una calificación de CCC según un comunicado de la compañía, que agregó que el canje no constituía una “reducción material” en los términos de los bonos originales. S&P Global calificó los nuevos bonos en CCC +, según otro comunicado.