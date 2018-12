Gigante del cobre dice que guerra comercial no afecta la demanda

Puede que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo esté impactando los mercados de renta variable y causando estragos en los precios de las materias primas, pero no está perjudicando la demanda de cobre.

Eso es lo que dice Nelson Pizarro, máximo responsable de la chilena Codelco , la mayor productora de cobre del mundo. Pizarro dijo que, según sus conversaciones en China, la demanda del metal en el país asiático -que a menudo se considera un barómetro económico- seguirá creciendo a un ritmo del 2.5% en los próximos meses.

Pizarro dijo a los medios el jueves en Santiago que lo que escuchó de los analistas chinos durante una visita reciente fue muy sorprendente, y añadió que la guerra comercial no está afectando el consumo del cobre. Incluso si los impuestos suben un 25%, dijo, esto no se traduce en un gran impacto para China.

El temor a que las disputas comerciales entre Estados Unidos y China erosionen el crecimiento económico y reduzcan la demanda ha arrastrado los precios del cobre un 15% este año, pese a la disminución de inventarios y los trastornos en las minas, que están apuntalando los pronósticos de déficit de producción. Codelco estima que los precios del cobre serán de entre US$ 2.80 y US$ 2.90 la libra de peso (453.592 gramos) en los próximos meses. Se estima que a partir de 2021 el metal podría alcanzar los US$ 3.50. El metal rojizo despidió la jornada cerca de US$ 2.79 en el mercado Comex de Nueva York el jueves.

La economía de China seguirá creciendo por encima del 6% pero lo que impulsará la demanda de cobre será el proceso interno para el desarrollo del transporte, los ferrocarriles y la electrificación, explicó Pizarro.