El mercado laboral se sigue reconfigurando ante los desafíos que ha presentado el covid-19; muchos profesionales han tenido que reinventarse ante la menor demanda de trabajo en su sector. No obstante, uno que observó un incremento sostenido desde que inició la pandemia es el sector de tecnologías de la información (TI).

Según el reporte regional trimestral de DNA Human Capital sobre la pretensión de alza salarial para cambio de trabajo, los ejecutivos peruanos de TI piden hasta 27% más de su sueldo actual para cambiar de empresa; esto ha crecido en dos puntos porcentuales desde inicios de año.

“La pretensión sigue en alza y se debe a que siempre ha existido un déficit en el mercado por profesionales de tecnología; sobre todo para altos mandos donde aparte del conocimiento técnico se requieren otras habilidades y experiencia”, señaló Michelle Cascardo, IT & Digital Regional Manager de DNA Human Capital.

Explicó que sobre todo para puestos de liderazgo, el mercado de profesionales en Perú aún es muy pequeño; “hoy existe mucha inestabilidad y estos profesionales conocen su valor, por lo que piden mucho más para cambiar de trabajo”, dijo.

Demanda

Michelle Cascardo indicó que las empresas han tenido que superar dos momentos durante este año: uno en el que se enfocaron en la continuidad de operaciones de sus negocios (mirar hacia dentro), y otro en que empezaron a priorizar cómo mantener la relación con sus clientes de manera digital (mirar hacia fuera).

“Al inicio se priorizó la búsqueda de talento que pudieran simplificar los métodos de trabajo digitales y se buscaron sobre todo puestos de mandos medios de TI; desde el mes de agosto ya hemos visto una mayor demanda para gerencias de TI que van a entrar a repensar una estrategia digital a futuro”, señaló la especialista.

Asimismo, detalló que la pretensión de alza de sueldo para este sector seguirá creciendo a lo largo del año, subiendo hasta dos puntos porcentuales para fin de año y aproximándose a un 30%.

Desfase. Michelle Cascardo señaló que antes de la cuarentena ya existía un desfase entre la cantidad de puestos de trabajo en TI que requiere el mercado y la cantidad de profesionales que produce el mercado. “La cuarentena ha acelerado la digitalización en cinco años y en este tiempo no hemos producido cinco veces más profesionales”, comentó. Respecto a los sectores que están demandando este tipo de profesionales, tradicionalmente se ha visto una demanda sostenida por parte de la banca, aseguradoras y retail, pero hoy otros sectores, como educación, salud e industria, que están requiriendo profesionales de TI, anotó.

Empresas no estaban preparadas para el desafío

Michelle Cascardo, IT & Digital Regional Manager de DNA Human Capital

En las primeras semanas de la pandemia, el área de TI fue una de las pocas que vieron aumentar su demanda de trabajo. Una encuesta de DNA Human Capital a más de más de 800 CIO de la región reveló que compañías multinacionales presentaron un 32% de aumento en incidencias con respecto al mismo periodo del 2019. Esto debido principalmente a requerimientos en conectividad, infraestructura, hardware y telecomunicaciones.

En empresas con estructura de TI poco desarrollada, los servicios llegaron a un 64% de aumento en incidentes. Este fue el caso de la mayoría de empresas locales y pymes de los países de la región que no estaban preparadas para este escenario de teletrabajo intenso y obligado. Y es que el trabajo remoto no era una opción a considerar, al menos en el corto plazo. Al no estar preparadas para este escenario, los equipos de TI tuvieron que congelar proyectos para dedicarse exclusivamente a ampliar la capacidad de infraestructura y redes de la organización.