“Yo siempre he sido aliancista”, afirma el gerente general de Alianza Lima, Renzo Ratto, quien conversó con Gestión y contó los avances financieros del club blanquiazul.

¿Cómo va el pago de las cuotas del plan de reestructuración?

Desde el 2016 a la fecha se han cancelado 12 cuotas concursales. Las cuotas van aumentando, en el 2016 cada cuota era de S/ 300,000; en el 2017 subieron a cerca de S/ 400,000; y ahora está casi en S/ 600,000.

¿Y el club tendrá capacidad de pagar las cuotas más altas?

Debería tener en ese momento, independientemente de la administración, los recursos para cumplir con esta obligación porque habría menos ocurrencias como otras deudas por honrar o juicios que aparecen.

¿Cuál es el total de la deuda cancelada?

Se han cancelado entre el 2017 y 2018 pasivos por más de S/ 8 millones, incluyendo la deuda concursal, fraccionamientos y deuda corriente.

¿Cuál es el ingreso proyectado para el 2019?

Esperamos ingresos por S/ 46 millones este año, que viene de los recursos por televisión, sponsors, taquilla, activaciones del estadio, la publicidad, entre otros. Nosotros somos muy responsables en el manejo de los recursos. Esto es lo proyectado, pero si el club logra los primeros puestos en el campeonato esto mejoraría.

¿Este monto es mayor que en el 2018?

Es un poco menor porque no se cuenta una participación en Copa Libertadores. Es un presupuesto real. No puedo comprometer recursos diciendo que voy al torneo internacional y si no lo hago, vienen los problemas.

¿Cómo van los ingresos por sponsors?

Logramos tener seis auspiciadores en el uniforme este año. También se lanzaron productos nuevos de merchandising. Nosotros hoy día ya tenemos acuerdos comerciales para los próximos años por más de US$ 15 millones, además de los ingresos televisivos.

¿Para cuántos años?

Por confidencialidad no podemos detallar los contratos, pero normalmente van entre dos y cinco años. Esto nos da una holgura con el tema del equipo profesional y para el manejo de la institución.

¿Se puede decir que los sponsors le aseguran US$ 15 millones a Alianza Lima?

No están los seis sponsors, solo una parte. Podría aumentarse el monto. Lo ideal es cerrar contratos de sponsoría por más de dos años, pero se ha venido manejando de año a año. Ahora hemos comenzado a cerrar a más años.

¿Hay interés de nuevas marcas de ingresar al club?

Parte de nuestro trabajo es hacer una oferta reactiva para que la mayor cantidad de empresas se puedan interesar en auspiciar al club. Siempre en el segundo semestre comenzamos a buscar alternativas, primero para renovar y luego para que ingresen nuevas marcas.

¿Cómo va el manejo de las entradas al estadio?

Actualmente no se entregan entradas de cortesía a los simpatizantes, son solo para los socios comerciales y posibles auspiciadores.

¿Hay planes para el terreno de Santa María del Mar que fue cedido por el Estado?

Estamos trabajando en eso. Tenemos hasta el 2024 para realizar algún trabajo vinculado al desarrollo de las divisiones menores, que es para lo que se cedió.

¿Y cómo quedó el área de la explanada norte del estadio?

Construimos una cancha de fútbol con calificación Quality Pro de FIFA. Es de grass artificial y ya se utiliza para las competencias del fútbol femenino.

¿La nueva mayoría de la junta de acreedores, que son los socios del club, le renovaron la confianza?

La junta de acreedores tiene todas las facultades y el derecho de cambiar la administración. En la reunión no se tocó ese tema, pero están en todo su derecho de hacer el cambio si lo consideran conveniente.

¿Qué es lo más importante que cree que se ha logrado en Alianza Lima durante su gestión?

Siendo un club deportivo, sería el desarrollo deportivo que ha tenido. En los tres años que estoy aquí se ha participado de torneos internacionales y eso es muy bueno. El otro tema es el manejo financiero y de los ingresos, el cumplir con todas las obligaciones.

“Tenemos un sistema para prevenir lavado de activos”

El gerente general de Alianza Lima, Renzo Ratto, afirmó que como parte del proceso de mejora administrativa del club se implementó un sistema de prevención de lavado de activos.

“Como parte del sistema cumplimiento nos asesoró PwC para contar con un sistema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo (Splaft), estamos implementando eso a partir de este año”, precisó.

Explicó que la decisión de contar con este sistema se da porque cualquier empresa está expuesta al lavado de activos y por ello se siguió las recomendaciones sobre el sistema de cumplimiento.

“Para el tema de donaciones o de los contratos, nosotros debemos tener ciertas normas. En los contratos tenemos que colocar cláusulas que precisen que si llega a haber alguna ocurrencia que involucre a alguna de las personas, este queda invalidado”, añadió.