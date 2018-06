GeoPark invertirá US$ 200 mlls. para poner en producción dos pozos en lote 64 de Loreto

La petrolera regional GeoPark Limited podría comenzar la puesta en producción de dos pozos petroleros que se encuentran en el lote 64 (Loreto) para el próximo año, una vez que la empresa reciba la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) por estos pozos.

La gerente general de GeoPark Perú SAC, Bárbara Bruce, comentó que para fines de este mes, la empresa entregará el EIA de estos pozos, los cuales tienen un compromiso de inversión por US$ 200 millones.

La ejecutiva estima que el Senace podría aprobar los estudios a finales de este año.

Alcances

El estudio prevé poner en valor y producción dos pozos en los que se hicieron perforaciones en el lote 64 durante los años 2005 al 2011, conocidos como Situche 2X y 3X, y del que se tiene presencia de hidrocarburos.

“Se espera tener el resultado favorable de Senace y se entraría a la fase de producción, que es poner en valor los dos pozos, y empezar una nueva vida para la cuenca”, comentó.

Exploraciones



De otro lado, GeoPark también desarrolla un estudio de impacto ambiental para realizar exploraciones en la zona norte del lote 64 en un futuro próximo.

Bruce comentó que en los avances de este estudio la petrolera ya realizó talleres con las comunidades del área, con líneas de base ambiental y social, y de salud.El lote 64 se encuentra en la cuenca del Marañón, y tiene una extensión de 761,500 hectáreas. Un 75% de participación en este prospecto está a cargo de GeoPark, y el otro 25% lo tiene Petroperú.

Inversión

Según la agencia Perupetro, las inversiones previstas de GeoPark Perú en el lote 64 llegarán a US$ 10.45 millones este año; mientras que para el 2019, el compromiso de inversión será de unos US$ 98.82 millones, y al 2020 alcanzará los US$ 55.04 millones.