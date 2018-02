General Mills comprará Blue Buffalo Pet Food por US$ 8,000 millones

General Mills Inc. acordó comprar Blue Buffalo Pet Products Inc. por unos US$ 8,000 millones con lo que agregó al fabricante de alimentos naturales para perros y gatos a una cartera que incluye los helados Haagen-Dazs y el cereal Cheerios.

La compañía planea pagar US$ 40 por acción por Blue Buffalo, que vende productos como alimentos para perros "ricos en antioxidantes" y comida para gatos bajo marcas como Blue Life Protection Formula, Blue Wilderness y Blue Basics. Dicha cifra representa una prima del 17% respecto del precio de cierre del jueves.

El acuerdo se produce en momentos en que gigantes mundiales de la alimentación se acaparan a los fabricantes de productos naturales y orgánicos, que están superando en crecimiento a las marcas tradicionales.

"En la comida para mascotas, como en los alimentos para humanos, los consumidores buscan productos más naturales y de primer nivel", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de General Mills, Jeff Harmening.

Las acciones de la compañía de alimentos para mascotas con sede en Wilton, Connecticut, llegaron a subir un 17% a US$ 39.95. En los últimos tres años, Blue Buffalo ha generado un crecimiento anual compuesto de las ventas netas del 12%, según las compañías, con lo que alcanzó los US$ 1,300 millones en el año fiscal 2017.

Los inversores de General Mills, en tanto, dieron una fría acogida al acuerdo. Sus acciones llegaron a caer un 6% a US$ 51.66, la mayor pérdida intradía en cinco meses. La acción ya había perdido un 9.6% en los últimos 12 meses hasta el jueves. Las acciones de Blue Buffalo ganaron un 35% en el mismo período.

Lucha en el sector de cuidado de mascotas

General Mills es uno de los muchos gigantes de productos de consumo que se concentran en el cuidado de mascotas, un mercado de US$ 30,000 millones solo en Estados Unidos. Nestlé SA ha dicho que su división Purina es un foco central conforme la compañía suiza vende unidades de crecimiento más lento como su negocio estadounidense de confitería.

En enero, Cargill Inc. acordó comprar Pro-Pet, el fabricante de alimentos para perros Black Gold.El furor en torno al sector de alimentos para mascotas significa que podría surgir otro postor para Blue Buffalo, dijo Pablo Zuanic, analista de Susquehanna International Group.

"Creemos que hay posibilidades de contraofertas", dijo en una nota de investigación. J.M. Smucker Co. quiere reforzar su presencia en alimentos para mascotas y el sector es una prioridad para Nestlé, dijo.

General Mills, que tiene sede en Mineápolis, financiará el acuerdo con deuda, efectivo disponible y aproximadamente US$ 1,000 millones en acciones. El precio representa una prima del 23% respecto del precio promedio ponderado por volumen de 60 días de Blue Buffalo. El acuerdo ha sido aprobado por los directorios de ambas compañías, pero debe ser autorizado por los reguladores.

Goldman Sachs Group Inc. asesoró a General Mills en el acuerdo, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fue el asesor jurídico de la compañía. JPMorgan Chase & Co. y Centerview Partners LLC se desempeñaron como asesores financieros de Blue Buffalo, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP prestaron asesoría legal.

Descenso prolongado

General Mills, al igual que sus competidores estadounidenses, ha tenido dificultades en medio de un descenso prolongado de las ventas a medida que los clientes cambian su forma de comer y comprar.

Eso ha presionado a Harmening, quien asumió el mando de la firma el año pasado, para encontrar una manera de reactivar el crecimiento de las ventas. Lo anterior se ha complicado por una guerra de precios en el mercado de abarrotes que ha ejercido presión sobre los márgenes y por una disminución en la popularidad de productos básicos de toda la vida.

La compañía ha visto declinar los ingresos en los últimos tres años, dado que una caída de los cereales y problemas en su operación de yogurt han afectado el rendimiento.Akshay Jagdale, analista de Jefferies LLC, calculó la valuación del acuerdo en 25 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o "una de las transacciones más ricas en el terreno de los alimentos".

El lento crecimiento ha impulsado una ola de consolidación, lo que ha elevado los precios a medida que las compañías más grandes intentan quedarse con competidores más pequeños. En el 2017, el múltiplo promedio para acuerdos en el sector de alimentos y bebidas fue de 17.7 veces la Ebitda. Eso es un 36% más que el año anterior y casi un 50% más que el promedio desde el 2010, según las estimaciones de Jagdale.

El año pasado, las transacciones en la industria alimentaria totalizaron US$ 110,000 millones en todo el mundo, según datos compilados por Bloomberg. Más de la mitad de ese valor provino de adquisiciones de compañías estadounidenses de alimentos, los que se duplicaron con creces respecto del año anterior a casi US$ 56,000 millones.