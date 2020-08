Luis Felipe Carrillo concede esta entrevista mientras pasea por un fundo de 24 hectáreas en Chincha, que compró con su familia y donde cultiva mandarinas. “Tal vez cuando no tenga mucho que hacer en mi jubilación, me dedique a esto”, dice el CEO y presidente de General Electric para Centro y Latinoamérica.

¿Hace cuánto tiempo tiene este fundo?

Desde el 2013. Cuando lo compramos era de siete hectáreas. Poco a poco me fue atrayendo este negocio. Y ahora tenemos sembradas 23.5 hectáreas.

¿Qué otros hobbies tiene?

Juego golf, leo y para relajarme armo rompecabezas de miles de piezas. Es mi terapia, pero a la familia no le gusta mucho porque ocupo la mesa más grande de la casa, y me tienen que mover para servir algún almuerzo.

¿Qué ha aprendido de estos pasatiempos?

No soy muy impaciente por naturaleza, así que esto me fuerza a serlo. Implica tener mucho control mental, tratar de no correr porque nada bueno sale de acelerar demasiado.

A nivel profesional, ¿ha sido impaciente?

Muchas veces. Y por eso he sacado proyectos adelante cuando era vendedor. Pero luego tenía que lidiar con lo que implica cuando no tienes todo para responder a un volumen que nos estás acostumbrado a atender.

¿Cómo reaccionó ante una situación así?

Tuvimos que actuar rápido para solucionarlo. Pero me marcó muchísimo. La considero mi primera gran falla y el ego te queda muy dolido.

¿Qué le dijo su jefe?

Tomó mi aprendizaje como positivo y me dio la oportunidad de ser gerente general de una operación en Perú por primera vez. No entendía por qué me había elegido si toda esa semana había estado peleando conmigo. Su respuesta fue: nunca huiste del problema, reconociste tus errores y asumiste.

¿Qué es lo más complicado de asumir un cargo de liderazgo?

No saber si tienes todo lo que necesitas para ser exitoso. La primera vez que tuve un equipo a cargo estaba en mis 20 y cuando fui gerente general tenía 27. Para mí era difícil que personas mayores vieran a este jovencito de poca experiencia como un activo.

¿Es difícil ganarse la confianza?

En la juventud, a veces eres bastante arrogante. Piensas que tus ideas son las mejores. Puede que lo sean y que sepas tomar decisiones rápido, pero no dejes que los otros sufran eso o que se sientan separados del grupo porque no coinciden contigo.

¿En algún momento buscó ser gerente general?

Entré a la compañía a través de un programa rotacional y lo hice con la mente muy abierta. Jamás lo vi venir. A veces es cuestión de suerte, porque hiciste bien algo antes o porque se dio la oportunidad y la tomaste.

En ese programa le tocó encabezar diferentes equipos, ¿tiene facilidad para adaptarse?

No puedes ser igual en todos los grupos. Depende mucho de la cultura. No es lo mismo un equipo de Argentina, Colombia o Estados Unidos.

Siendo todos americanos, ¿en qué se diferencian?

Sin querer caer en estereotipos, los estadounidenses son muy directos. Y esperan que les digas lo que realmente opinas, no la segunda o tercera versión de lo que piensas.

Después de hacer una exposición, ¿cómo suelen responder los equipos, por ejemplo?

En Argentina siempre habrá 15 a 20 preguntas. En un equipo peruano o colombiano son muchas menos las consultas. Y hay un período de silencio que no me atrevería a especular qué es.

¿Le preocupa que no haya preguntas?

Sí porque además de ser indicativos de qué tanto se ha entendido, puedes conocer cuáles son sus inquietudes del equipo y orientar el diálogo hacia allá. Me gusta que hayan preguntas y, si no las hay, pues debes hacer el ejercicio de la escuelita y preguntar: “¿A ver tú qué tienes en mente?”.

Ahora que está lejos de su equipo, ¿cómo hace para mostrarse más cercano?

Dedico parte de mi tiempo en el día a tener esas reuniones informales, pequeñas conexiones con el equipo e incluso a veces nos tomamos un cafecito. Ha costado un poco más encontrar cuál es el ritmo correcto, porque ahora también estás con los hijos, por eso es importante ser flexible.

