General Electric Co. está estudiando una venta de su unidad de energía térmica, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el director ejecutivo, Larry Culp, busca recaudar dinero y reactivar el debilitado negocio energético.

La compañía planea determinar el interés del comprador en las operaciones termoeléctricas en los próximos meses, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque el asunto no es público. No se ha tomado una decisión final y GE podría optar por quedarse con el activo, dijeron las personas.

La venta marcaría un paso importante en el esfuerzo de Culp por reestructurar el negocio energético que fue el centro de los problemas de GE en los últimos años. GE Power, que también fabrica turbinas de gas y generadores, ha generado pérdidas de efectivo en medio de la disminución de la demanda de nuevas plantas de energía.

GE proporcionó un atisbo de esperanza el miércoles, cuando anunció que la probabilidad de que el efectivo de sus operaciones de fabricación se eleve en el 2020, lo que provocó un repunte en las acciones. Si bien la unidad de equipos eléctricos continúa enfrentando problemas, incluida una disminución del 30% en los pedidos del cuarto trimestre, Culp dijo que está observando “signos de estabilidad” en el negocio.

Un representante de la compañía con sede en Boston declinó comentar sobre la posibilidad de una venta.

El negocio de la energía térmica se construyó en gran medida a través del desastroso acuerdo del 2015 por los activos energéticos de Alstom SA, que GE esperaba que mejorarían su capacidad para suministrar plantas de energía de “ciclo combinado” mediante el uso de turbinas de gas y vapor. GE asumió la pérdida de US$ 22,000 millones en el 2018, en gran parte relacionada con Alstom.

Poco después de ser nombrado director ejecutivo en el 2018, Culp reorganizó el negocio de energía, al dividirlo en una unidad centrada principalmente en el gas y en otra de vapor, red, nuclear y otras operaciones. La iniciativa fue vista por algunos como precursora de la venta de negocios no relacionados con el gas.

GE ha ido perdiendo activos de energía en los últimos años, incluido el negocio de motores a gas industriales en el 2018 y soluciones industriales en el 2017.

GE comienza a ganar el mérito de analistas e inversionistas por cambiar las cosas después de años de agitación administrativa, un flujo de caja en declive y una deteriorada demanda de productos clave. Las acciones subieron un 53% el año pasado, la mejor ganancia anual de GE en casi cuatro décadas.

Parte del cambio ha dependido de las desinversiones. Además de las ventas de activos de energía, GE recientemente descargó un negocio de arrendamiento de aeronaves con US$ 3,600 millones en cuentas de financiamiento por cobrar a Apollo Global Management LLC y Athene Holding Ltd. También anunció una venta de su negocio biofarmacéutico a Danaher Corp. por US$ 21,000 millones en febrero.

