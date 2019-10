General Electric Co. dijo que congelará las pensiones de unos 20,000 empleados asalariados en Estados Unidos y que tomará otras medidas relacionadas para ayudar al conglomerado a reducir deuda y recortar un déficit en el fondo de jubilación en hasta US$ 8,000 millones.

Analistas dijeron que la medida contrarrestará el aumento de los compromisos por pensiones que tiene GE debido a la reducción de las tasas de interés. También está en línea con otros pasos dados por el presidente ejecutivo, Larry Culp, durante el año pasado para recaudar efectivo y disminuir US$ 105,800 millones en deuda.

Culp redujo el dividendo trimestral de GE a un centavo y ha vendido, o anunciado planes para enajenar, negocios no estratégicos, disminuyendo el tamaño de la compañía para centrarse solo en plantas de energía, motores a reacción y molinos de viento, además de equipos y servicios relacionados.

Los planes de pensiones se encuentran entre los mayores pasivos de GE y estaban subfinanciados en unos US$ 27,000 millones a fines del 2018.

La compañía ha tenido dificultades para aumentar sus ganancias en medio de una caída en la demanda de sus turbinas de gas para la generación de energía. Además, enfrenta costos potenciales de más de US$ 1,000 millones en su unidad de motores a reacción debido a la suspensión de los vuelos del modelo 737 MAX de Boeing Co.

Al congelar las pensiones en Estados Unidos, pagar por anticipado unos US$ 4,500 millones en cotizaciones pendientes para el 2021 y 2022 y ofrecer pagos únicos a unos 100,000 jubilados, GE dijo que espera reducir la falta de fondos para pensiones entre US$ 5,000 millones y US$ 8,000 millones.