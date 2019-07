Ganancias de Goldman Sachs superan expectativas gracias a préstamos y acciones

Goldman Sachs reportó el martes ganancias trimestrales mejores que las esperadas, ya que el banco de inversión de Wall Street se benefició de mayores operaciones con acciones y un incremento en los préstamos a clientes de alto patrimonio y empresas.

El banco, al igual que sus rivales del sector, enfrenta varios desafíos para el crecimiento de sus ingresos debido a la creciente incertidumbre geopolítica y preocupaciones por el impacto de un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Goldman Sachs Group Inc también está cambiando su modelo de negocios para alejarse del foco en la intermediación hacia una línea más estable de ingresos centralizados en consumo.

Los ingresos cayeron en tres de sus cuatro principales áreas de negocio. El mayor declive fue en el área de operaciones y gestión de inversiones.

Los ingresos de clientes institucionales, que incluyen la operaciones de intermediación, bajaron un 3%, mientras que los ingresos de la banca de inversión retrocedieron un 9%. Sin embargo, los ingresos por inversiones del banco y por el negocio de créditos treparon un 16%.

"Dada la fortaleza en nuestra franquicia de clientes, estamos bien posicionados para beneficiarnos de una creciente economía global", dijo el presidente ejecutivo, David Solomon, en un comunicado.

La ganancia neta del banco aplicable a los accionistas comunes bajó 6% a US$ 2,200 millones en el trimestre terminado el 30 de junio. Las utilidades por acción bajaron a US$ 5.81desde US$ 5.98 hace un año. El ingreso neto total disminuyó 2%, a US$ 9,460 millones.

Analistas esperaban una ganancia US$ 4.89 por papel, de acuerdo a estimaciones de IBES, de Refinitiv