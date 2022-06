La familia detrás de Chanel obtuvo el año pasado una ganancia inesperada de US$ 5,000 millones gracias a la creciente demanda de sus productos de lujo, que elevó una de las mayores fortunas multigeneracionales del mundo a nuevas alturas.

La familia Wertheimer recibió dos dividendos de US$ 2,500 millones en el 2021 a través de su holding para Chanel con sede en las Islas Caimán, según declaraciones en el Reino Unido. Es el mayor dividendo anual del minorista del perfume No. 5 y los vestidos negros desde que comenzó a publicar sus estados financieras.

El patrimonio de los Wertheimer, dueños de Chanel, con sede en Londres, ha aumentado un 37% este año a US$ 90,000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, después de que las alza de precios ayudaran al proveedor de artículos de lujo a superar los niveles de ganancia anteriores a la pandemia en el 2021. Los hermanos Alain, de 73 años, y Gerard, de 71, tienen partes iguales en la empresa de capital cerrado.

Un representante de Chanel se refirió a los resultados del 2021 de la compañía y declinó hacer más comentarios.

La demanda mundial de productos de la marca Chanel ha aumentado en los últimos dos años junto con sus precios. Su pequeño bolso clásico con solapa se vendía por US$ 8,200 en Estados Unidos en diciembre, un 60% más que en noviembre del 2019, mientras que los clientes de su tienda de París se limitaban a comprar un bolso a la vez con una espera de dos meses antes de adquirir otro. Los compradores en Seúl hicieron fila frente a una boutique de Chanel a las 5:00 a.m. para poder llevarse un bolso de US$ 9,500.

Para los Wertheimer, el dividendo más reciente representa más de la mitad de los aproximadamente US$ 8,000 millones que Chanel ha repartido en dividendos totales desde principios del 2016, según datos recopilados por Bloomberg.

Las ganancias inesperadas han ayudado a los hermanos a diversificar su fortuna más allá de los bienes de lujo.

Su oficina familiar, Mousse Partners, está dirigida hace más de dos décadas por Charles Heilbronn, hermanastro de Alain y Gerard. La firma con sede en Nueva York invierte en capital privado, bienes raíces y deuda. Desde el 2020, ha comprado participaciones en empresas en etapa inicial, incluida la plataforma de comunicación MessageBird, la empresa de catering Butler Hospitality y la empresa de fitness Tonal.

La última ganancia inesperada también pone de manifiesto cómo algunas de las personas más ricas del mundo protegen su riqueza. Las Islas Caimán no gravan los dividendos de las empresas locales, mientras que el Reino Unido normalmente no impone impuestos de retención sobre los dividendos pagados por una empresa británica a otra en el extranjero.

Chanel pagó alrededor de US$ 1,400 millones en impuestos sobre la renta durante el 2021, más del doble que en los 12 meses anteriores.

El proveedor de artículos de lujo, que también es propietario de la marca de trajes de baño Eres y de la joyería Goossens, tiene grandes planes de expansión.

La compañía busca invertir US$ 1,000 millones este año y planea contratar a más de 3,500 trabajadores en sus divisiones minoristas, de fabricación y creativas, adelantó el director financiero, Philippe Blondiaux, en una entrevista el mes pasado.

La familia Wertheimer fundó Les Parfums Chanel en 1924 para fabricar y distribuir la fragancia Nº 5 de la diseñadora de moda Coco Chanel. Alain y Gerard son los dueños del imperio Chanel desde la muerte de su padre, Jacques, en 1996, pero prefieren mantenerse al margen.

“Somos una familia muy discreta”, susurró Gerard Wertheimer a un reportero antes de un desfile de modas en el 2001 en París. “Nunca hablamos”.