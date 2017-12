¿Cuánto ganan por segundo las compañías más rentables del Fortune 500?

FOTOS | Imagine que por cada segundo que pasa, su cuenta bancaria aumenta un dólar. Estaría ganando US$ 60 por minuto, o el equivalente a US$ 86,400 en un día. En el transcurso de un año, obtendría una sólida ganancia de US$ 3.2 millones.



Si bien esto sería prolífico para casi cualquier persona o empresa en el mundo, la verdad es que para muchas de las principales compañías de Estados Unidos, esta cantidad de ganancias sería solo una gota en la sartén.



Según datos del portal TitleMax, Apple lidera por un amplio margen, ganando US$ 1,444 por segundo: esto es igual a 5.2 millones por hora, 127 millones por día, o 45,700 millones por año, basado en las cifras de ingresos netos del 2016.



Los US$ 1,444 de Apple por segundo están en una liga propia, y los competidores de la compañía solo ganan cientos de dólares por segundo. En otras palabras, Apple probablemente permanecerá en la parte superior de esta lista durante algún tiempo.



Desde que se publicó la lista, Apple ha publicado sus resultados del 2017, y ahora sabemos que la compañía ha visto otro aumento en los ingresos netos, esta vez es de hasta US$ 48,400 millones (US$ 1,533.17 por segundo).



El gráfico se basa en la lista Fortune 500 del 2017, que utiliza datos del 2016. Empresas como JPMorgan Chase, Alphabet y Berkshire Hathaway aún tienen que publicar sus cifras para el 2017, pero es poco probable que incluso alguien tan prolífico como Warren Buffett pueda batir a Apple.