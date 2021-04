La cadena minorista de videojuegos GameStop anunció este lunes que planea vender acciones por valor de cientos de millones de dólares para aprovechar la subida que sus títulos han experimentado en el mercado gracias a la apuesta de inversores minoristas coordinados a través de la plataforma Reddit.

En un comunicado, la empresa estadounidense dijo que va a vender hasta 3.5 millones de acciones, lo que al precio en el que los títulos cerraron en la última jornada bursátil podría reportarle alrededor de US$ 670 millones.

Gamestop explicó que prevé usar los beneficios de esa venta para acelerar su transformación y reforzar su hoja de balance.

La cadena de venta de videojuegos, con sede en Texas, ha vivido un año de locura en Wall Street, con sus acciones pasando de cotizar en torno a los US$ 4 en mayo del 2020 a más de US$ 400 a finales de enero y hasta los US$ 190 con los que cerraron el pasado jueves.

Hoy, tras su anuncio, los títulos abrieron con pérdidas de alrededor de un 12% en la Bolsa de Nueva York.

Gamestop se convirtió este año en todo un símbolo de un nuevo movimiento de inversores minoristas, que coordinados a través de internet e ignorando las tendencias del mercado apostaron por este valor y dispararon su cotización.

Ello forzó a asumir fuertes pérdidas a grandes fondos de Wall Street que habían apostado a corto contra GameStop, en lo que muchos pequeños inversores festejaron como una derrota de los grandes del mercado.

Desde sus máximos de finales de enero, las acciones de Gamestop llegaron luego a desplomarse hasta los 40 dólares, aunque después volvieron a protagonizar una importante recuperación.

En el ejercicio fiscal 2020, finalizado el 30 enero, GameStop registró una pérdida neta de US$ 215 millones, una mejora del 52% con respecto al año anterior y con resultados positivos en el último trimestre, aunque con ventas menores de lo previsto por los analistas.