Tras varios meses de incertidumbre por la reactivación de Gamarra, los empresarios y la municipalidad de La Victoria se pusieron de acuerdo para hacer un relanzamiento del emporio comercial.

Así, apoyados por la nueva gestión de la municipalidad esperan la imposición del orden frente a la informalidad y evitar las aglomeraciones, señaló la representante de la asociación de empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

“Hay galerías que han bajado sus precios hasta en 50% y algunas están dando los locales con meses de gracia e, incluso, solo a cambio del mantenimiento. Con esa oferta, hemos visto en los últimos meses la llegada de nuevos emprendedores, algunos de ellos que se quedaron sin empleo y han invertido su capital en Gamarra”, anotó.

El alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, indicó que los puestos de trabajo que antes de la pandemia ascendían a 100,000 han disminuido hasta en 40%, lo que afectó no solo a los empresarios, sino también a los propietarios de galerías.

“Tenemos 28,000 licencias y 207 galerías en Gamarra; pero estas (las licencias) han bajado por lo menos un 60%. Algunas empresas todavía no vuelven a operar y muchas personas han dejado las galerías. Al haber poca demanda de puestos y tras la reducción de la ocupabilidad en un 60%, el empresario inmobiliario ha bajado sus alquileres, lo que facilita que esta situación se revierta”, comentó a Gestión.

Balance

Las pérdidas en Gamarra, que hasta la campaña de julio se estimaban en S/3,000 millones, hoy han llegado hasta los S/3,500 millones. Si bien es cierto que los empresarios están apostando por una recuperación hacia la campaña navideña, es probable que apenas puedan superar el 50% de la facturación respecto al 2019, según indicaron.

“Todavía no empieza la gente a trabajar en su totalidad, por eso calculamos esa pérdida hasta hoy. El cambio depende mucho de la campaña de diciembre. La facturación anual de Gamarra genera hasta S/6,600 millones y cerca del 40% del año está perdido. Todo lo que es agosto, setiembre y octubre, también son meses donde se ha generado pérdida”, indicó a Gestión.

Señaló que la campaña de octubre a diciembre representa unos S/3,000 millones. Asumiendo que no se perderá la pérdida total del año quedaría en cerca de S/3,500 millones. “Pero no creo que podamos vender la campaña de fin de año al 100%. Hay rubros que apenas llegan al 10% de ventas como lo son el deportivo, de fiestas y ternos. Estos últimos debido a que, al no haber eventos o reuniones de fin de año, no hay demanda”, sostuvo.

Apoyo tributario

El alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez indicó que se ha dado una ‘tregua’ a los empresarios por el lado tributario de hasta seis meses, con lo que el plazo para adecuarse a las normas técnicas y el respiro a sus operaciones durará hasta mayo de 2021.

Recordó que la afluencia en Gamarra se ha reducido al 30% tras pasar de 150,000 personas diarias a tan solo 50,000, cuando la capacidad en circunstancias normales es de más de 300,000.

De otro lado, manifestó que, así como en Santa Catalina hay un desarrollo sustancial de la industria inmobiliaria, Balconcillo, urbanización colindante que abarca hasta la avenida México, cuenta con un panorama similar.

“Balconcillo también tiene avenidas muy amplias y se presta para negocios inmobiliarios. Todavía hay muy poca inversión allí, pero la proyección es que esto crecerá. En cuanto a proyectos para comercio en La Victoria, a la fecha, no hay información aún de nuevas iniciativas”, afirmó.

Otrosí digo

Comercio digital. Susana Saldaña precisó que para el primer trimestre del próximo año atenderán en esta plataforma nuevas necesidades en torno al proceso de compra. Recordó que hasta el momento hay 4,000 empresas que se han sumado a la iniciativa y se espera que, para el primer semestre de 2021 esta cifra se duplique.

Si bien recordó que la plataforma ya está funcionando, reconoció que aún se está trabajando en su desarrollo para complementar el comercio presencial que todavía se mantendrá como el fuerte en el emporio comercial.