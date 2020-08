Gustavo Zapata hizo su ingreso a la empresa de corte educativo en diciembre del año pasado con el fin de llevar adelante el plan estratégico para este año. La pandemia llegó y los retos también, y el más importante es manejar las oportunidades que lo llevaría a que en los próximos 24 meses puedan concretar su ingreso a Lima, que será uno de los grandes ejes de crecimiento.

¿Cómo ha sido enfrentar un contexto como el actual?

Diciembre, enero y febrero son meses intensos. Al estar en crecimiento, estábamos ampliando sedes, aulas y comedores. Abrimos las clases el 9 de marzo, menos Ica que enfrentaba una epidemia de dengue, pero desde el 11 de dicho mes se dieron medidas restrictivas.

¿Cómo arrancaron el 2020 en infraestructura?

El 2020 empezamos con una red de 10 colegios (cuatro en Arequipa, dos en Trujillo, uno en Tacna, uno en Piura, uno en Chiclayo, uno en Ica). En el corto plazo no vamos a llegar a Lima (2020 y 2021). Pero nuestro plan de crecimiento contempla alcanzar los 25 colegios en el 2025 y casi 45 hacia el 2030, la mayoría de ellos estará en Lima, que concentra alrededor del 30% de los escolares.

¿También han considerado crecer en provincias?

En ese lapso también abriremos sedes en provincias, principalmente donde ya estamos presentes como Piura, donde nos va bien, y llegar a Huancayo o Cusco.

¿Bajo qué parámetros marcan su expansión?

Básicamente es por estudios de mercado y de demanda, además de tener un local que se adecúe a nuestras necesidades. Actualmente hay casi 8 millones de escolares en el país, de los cuales el 75% asiste a colegios públicos y solo el 25% a colegios privados; ello evidencia una oportunidad de crecimiento importante para un grupo educativo privado y accesible como Futura Schools.

¿Con qué colegios compiten?

Competimos con colegios de 350 a 500 alumnos, muchos de ellos religiosos o parroquiales con enseñanza tradicional. A nivel de precios, tenemos pensiones de menos de S/ 500, depende de la provincia. Como Futura creemos en la educación híbrida (50% virtual y 50% presencial), pero en un escenario covid es 100% virtual y con una pensión, en promedio, de S/ 390.

¿Cuentan con un banco de terrenos para futuras expansiones?

Todas las sedes actuales son propias. Nuestro modelo ha sido muy intensivo en capital para construir los colegios. Pero lo que se está evaluando en el futuro para crecer más rápido es un modelo Built to Suit (construcción a la medida), donde un tercero que quiera invertir en desarrollo inmobiliario ponga el capital y le alquile los colegios a Futura Schools.

¿Qué retos y metas se han planteado para el 2021?

Tendremos muchas oportunidades. Se estima que 110 mil alumnos han pasado a escuelas públicas y es difícil que se cuente con la capacidad para atenderlos y se abre una oportunidad para nosotros de ofrecer un servicio de calidad. Dada la coyuntura algunos inversionistas se nos han acercado y por eso hemos incorporado a LXG Capital para ver cómo aceleramos la etapa de expansión.

¿Cuál será el papel de los inversionistas?

Los inversionistas que nos han buscado en los últimos meses ven una buena oportunidad de crecimiento en una red como la nuestra y decidimos abrir un proceso formal para agregar un socio que no solo agregue capital sino valor.

¿De dónde provienen los interesados?

Son grupos extranjeros con buena espalda financiera y valor agregado. Podríamos incorporar a más de un socio, aunque sea un proceso más complejo, eso lo veremos en el transcurso de las conversaciones.

¿Cuál es el perfil que buscan?

Podemos tener todo tipo de socios; el que aporte capital pero con menos conocimiento en el sector, o al revés, o un perfil que aporte para la internacionalización de Futura Schools.

¿Hay un monto establecido?

Lo estamos evaluando. Tenemos que ver si es por el modelo Built to Suit, ya que marca una gran diferencia de capital. Analicemos que en base a la meta se deben construir más de 35 colegios nuevos y la inversión por cada uno es de S/ 20 millones (terreno y construcción). Como mínimo deben ser unos US$ 30 millones a US$ 40 millones, pero depende del modelo.

¿Se harán de una parte de Futura Schools?

Entrarán aportando capital al negocio. Los socios actuales ostentan el 100%, pero quienes entren tomarían una porción, no hay un límite en ello. El aporte de capital será inicial y habrá fases de aporte a lo largo del tiempo según se vaya requiriendo para el crecimiento de la red.

¿Han visto interés de fondos de inversión?

También se han acercado y están en la lista, sobre todo los que tiene en su portafolio alguna compañía de educación.

¿Y de inversionistas locales?

Pudiera ser; pero no hay muchas redes como Futura en el Perú. Antes se han dado conversaciones con locales y ahora estamos viendo la mejor alternativa, y no lo descartamos.

¿Para cuándo se tendrá ya elegido al socio?

En términos de tiempo estamos conversando con los que tocaron primero la puerta, pero queremos ser más proactivos y llevar un proceso ordenado y formal que estamos iniciando. Queremos un socio que aporte capital, la decisión no es fácil. Pensaría que hacia el segundo trimestre de 2021, tentativamente, ya debemos tener elegido a un socio.

¿La franquicia es una opción?

Se ha pensado, pero es un poco difícil la generación de una franquicia por la calidad educativa, porque los fundamentos de Futura son democratizar la educación de calidad y hacerlo mediante franquicia puede tener el riesgo de perder la calidad. Por el momento, no calza con el propósito.

¿Y han pensado en la internacionalización?

Esta coyuntura nos abre una realidad que nos permite mirar hacia el exterior, pero a futuro; por el momento no hay planes regionales, pero dejemos en claro que el modelo de Futura sí es exportable.

El modelo que buscan expandir

Futura Schools es una empresa joven; nació en 2014 por la iniciativa de un grupo de empresarios y educadores que buscaban acelerar y elevar el nivel de la educación escolar en el país con una red de colegios a precios accesibles.

Para lograrlo, el proyecto se financió con alrededor US$ 41 millones de aportes de los accionistas, en diferentes rondas, y un crédito a mediano plazo del BCP por S/ 23.5 millones, que refieren fue un empuje para cristalizar el proyecto.

“Nuestro modelo educativo está basado en competencias, con un aprendizaje basado en proyectos (ABP), uso intensivo de la tecnología, y la enseñanza intensiva del idioma inglés”, anotaron.

Hoja de vida

Profesión: Ingeniero industrial de la Universidad de Lima.

Otros estudios: Cursos de especialización en procesos comerciales en la Universidad de Salamanca en España. EMBA en INCAE Business School y diplomado en Supply Chain, Right Chain Institute.