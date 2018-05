Fusiones y adquisiciones mundiales marcan récord de US$ 2 billones en lo que va del 2018 Los últimos dos períodos en que las fusiones y adquisiciones alcanzaron niveles similares fueron en el 2007 (US$ 1.8 billones), un año antes de la crisis financiera, y en el 2000 (US$ 1.5 billones).

