Fundición de cobre de chilena Codelco podría sufrir paralización

Codelco podría experimentar una interrupción prolongada de las operaciones en una de sus fundiciones debido a las dificultades que ha tenido el mayor productor de cobre del mundo para completar a tiempo una modernización ad portas de la entrada en vigencia de normas de emisiones más estrictas en Chile.

No está claro cuánto durará la interrupción de la fundición de la mina Chuquicamata. Uno de los principales sindicatos dijo el jueves que estará paralizada por 60 días a partir del 13 de diciembre, cuando entra en vigencia la nueva normativa, mientras que la compañía con sede en Santiago dijo que algunos procesos pueden estar interrumpidos durante 80 días.

"Estamos hablando de maquinaria de 50 años, para la cual no hay repuestos en el mercado, por lo que nuestros trabajadores han estado reparándola ellos mismos durante años", dijo por teléfono el presidente del Sindicato No. 3 y coordinador de la fundición, Rolando Milla. "El momento para invertir en la fundición fue hace muchos años y al no hacerlo, la dejaron morir”.

La fundición ha estado operando a una capacidad reducida desde mediados de setiembre, cuando se rompió el ventilador en la planta termoeléctrica de azufre, señaló Milla. Los futuros del cobre redujeron pérdidas cuando surgió la noticia de una posible interrupción de las operaciones.

Codelco inició hace tres años una modernización de la fundición de Chuquicamata con una inversión cercana a US$1.000 millones, en anticipo a la implementación de normas en Chile que exigen que las plantas capten el 95 por ciento de las emisiones.

Buscando 'flexibilidad'

La cuprífera estatal ha enfrentado dificultades para instalar los equipos mientras la fundición está operando, dijo la empresa en un correo electrónico en respuesta a preguntas. Como resultado, algunos "procesos" podrían experimentar retrasos de unos 80 días a partir de mediados de diciembre, señaló la compañía.

Los trabajos de mantenimiento y modernización que fueron programados para más adelante en el año se adelantarán a este período, señalaron la compañía y Milla.

El presidente de Codelco, Juan Benavides, dijo el martes que podría haber “un pequeño retraso” de 30 a 60 días en la modernización de la fundición de Chuquicamata y que la empresa está pidiendo a sus clientes “flexibilidad” para poder entregar concentrado en lugar de cobre procesado.

Se espera que el mercado registre un déficit de 90,000 toneladas este año, dijo el Grupo Internacional de Estudios del Cobre, (ICSG, por sus siglas en inglés) a principios de este mes, más del doble del pronóstico realizado en abril. Algunos grandes productores están retrasando las inversiones a medida que las tensiones comerciales oscurecen las perspectivas de crecimiento global.

Más claridad

La fundición de Chuquicamata -- la 13ª más grande del mundo, según Bloomberg Intelligence -- está operando a una capacidad de 1.800 toneladas diarias con un convertidor en mantenimiento, informó Codelco. Las reparaciones continuarán durante los primeros días de noviembre, después de lo cual la capacidad aumentará a 2,400 toneladas, señaló la empresa.

La tercera mina más grande de Codelco produjo 137,000 toneladas en el primer semestre del año, un 18% más que en el mismo período del año anterior.

Los sindicatos esperan tener más claridad sobre el impacto de la interrupción en la producción después de una reunión programada para el 16 de octubre con la gerencia, dijo Milla.

Las normas de emisión están en las noticias en este momento en Chile tras una serie de fugas de gases tóxicos en los alrededores del pueblo industrial de Quintero. Más de 1,200 personas han tenido que ser atendidas de urgencia desde el primer episodio de contaminación el 21 de agosto, informó la Secretaría Regional Ministerial de Salud el 27 de setiembre.

En el área opera la fundición Ventanas de Codelco, que ya fue totalmente acondicionada para cumplir con la nueva norma de emisiones, así como también la refinería estatal de petróleo Enap y Copec SA. Durante el último mes, las autoridades han acusado a GNL Quintero, Oxiquim SA, Gasmar SA y Enap de violar las normas ambientales.