Fundadores de Robinhood se vuelven millonarios en 15 minutos

A los titanes de Wall Street Jamie Dimon y Lloyd Blankfein les tomó décadas para convertirse en multimillonarios. Baiju Bhatt y Vlad Tenev lo hicieron en un minuto de Silicon Valley.

Los cofundadores de Robinhood Markets Inc. lograron ese hito después de que una reciente ronda de financiamiento de la firma de correduría bursátil electrónica elevara su valuación a alrededor de US$ 6,000 millones, desde los US$ 1,300 millones del año pasado.

Bhatt, de 33 años, y Tenev, de 31, juntos poseen cerca de un tercio de la compañía, o US$ 1,000 millones cada uno en papel, según un análisis de EquityZen, un mercado en línea para acciones de empresa de tecnología “pre-OPI”.

"Los fundadores de Robinhood y sus Valientes Compañeros capitalistas de riesgo deben estar muy contentos", dijo el cofundador de EquityZen, Phil Haslett. "Teniendo en cuenta la burocracia regulatoria involucrada, normalmente las firmas de tecnología financiera tardan más tiempo en crecer y convertirse en negocios de US$ 6,000 millones".

Jack Randall, portavoz de Robinhood, declinó hacer comentarios.

Ambos son hijos de inmigrantes, criados en zonas rurales de EE.UU. que luego asistieron a Stanford, donde se conocieron. Su primera empresa juntos fue un fondo de cobertura, pero después de observar de cerca el movimiento “Ocuppy Wall Street” y tomar nota del indignado populismo por la desigualdad de ingresos, decidieron comenzar una plataforma que les permitiera a los usuarios realizar operaciones de forma gratuita.

La compañía dijo que sus usuarios han ahorrado más de US$ 1,000 millones en comisiones.

La firma de correduría bursátil en línea tuvo un comienzo difícil, con más de 70 inversionistas que pusieron reparos antes de que Robinhood obtuviera su primer cheque, pero las cosas han mejorado desde entonces.

Apenas cuatro años después de que se ejecutó la primera operación, más de 4 millones de consumidores han abierto cuentas, superando los 3.7 millones de E*Trade Financial Corp.La última ronda de financiación incorporó a Sequoia Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Iconiq Capital y el fondo de crecimiento CapitalG de Alphabet Inc.

Inversores anteriores incluyen a DST Global, Index Ventures y New Enterprise Associates, junto con celebridades como Ashton Kutcher y Snoop Dogg.