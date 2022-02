Dos familias que están detrás de 3G Capital son los principales accionistas de un fabricante de zapatillas de US$8,800 millones respaldado por Roger Federer, que vende un par de zapatillas de US$200 con el nombre de la leyenda del tenis.

Marc Lemann, hijo del fundador de 3G Capital, Jorge Paulo Leman, y Carlos Alberto Sicupira, cofundador de la empresa de capital de riesgo, ahora poseen una participación combinada de US$1,000 millones en On Holding AG, con sede en Zúrich, según documentos. Las acciones fueron escindidas en los últimos dos meses a partir de una participación acumulada desde 2016 por una empresa de inversiones dirigida por el exsocio de 3G Alex Perez y representan alrededor del 14% de las acciones de On.

La medida convierte a las familias Lemann y Sicupira en dos de los mayores accionistas de On y pone de manifiesto los improbables vínculos entre un grande del tenis y los socios de la firma de adquisiciones con sede en Nueva York que se ha hecho famosa con acuerdos que involucran a Kraft Heinz Co. y Burger King Holdings Inc.

Federer, el 20 veces campeón de Grand Slam que invirtió en On durante 2019, vive cerca de la residencia en Suiza del mayor de los Lemann, un ávido fanático del tenis. Se unieron a través de su amor por el deporte y han sido amigos durante más de una década.

“Jorge Paulo tiene una familia encantadora, y con el tiempo nos conocimos”, dijo Federer, de 40 años, quien ayudó a crear una línea de zapatillas On llamada “Roger Pro”, en un evento de Credit Suisse Group AG la semana pasada en el que él y Lemann, de 82 años, fueron ponentes.

“También tiene una cancha de tenis en su casa que he disfrutado en varias ocasiones para prepararme para los torneos”, agregó.

Lemann y el TEAM8 de Federer también crearon la Copa Laver, que enfrenta a los mejores jugadores de Europa contra un equipo que representa al resto del mundo.

Un representante de la empresa de inversiones de Pérez —Point Break Capital Management, cuya sede está en Miami— dijo que la transferencia de acciones a las empresas controladas por Sicupira y Marc Lemann era parte de un acuerdo preestablecido una vez que On salió a bolsa. Las familias Sicupira y Lemann son los principales patrocinadores de Point Break, que planea seguir siendo un inversionista a largo plazo en la empresa de zapatillas, dijeron.

Marc Lemann y Sicupira no respondieron a solicitudes de comentarios.

Las acciones de On subieron un 3.1% a US$28.65 a la 1:51 p.m., hora del este, y han ganado alrededor de un 19% desde su oferta pública inicial en septiembre, cuando la empresa recaudó más de US$800 millones.

Jorge Paulo Lemann, el hombre más rico de Brasil, tiene un patrimonio neto de US$21,600 millones gracias a las inversiones de 3G, según el índice Bloomberg Billionaires, incluidas participaciones en InBev SA/NV, el fabricante de Budweiser Anheuser-Busch, y Kraft Heinz. Sicupira tiene una fortuna de US$8,800 millones.