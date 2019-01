Fundador de Huawei quiere salvar a su hija y a la empresa

De joven, Ren Zhengfei, el discreto fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, sobrevivió a la escasez de alimentos. Hoy enfrenta otro desafío: el de salvar a su empresa y a su hija, acusados por la justicia estadounidense.

El patriarca de 74 años creó la compañía en 1987. La convirtió en un mastodonte planetario con 180,000 empleados en 170 países, 206 millones de celulares vendidos en el 2018, y una facturación de US$ 100,000 millones.

Pero las acusaciones presentadas esta semana por el departamento de Justicia estadounidense contra la empresa amenazan con hacer tambalear su imperio y dejar a su hija, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, tras las rejas.

Los anuncios de Washington son un duro golpe para la empresa, que justo había lanzado una campaña en la prensa para mejorar su imagen. Incluso Ren Zhengfei se expuso en primera línea para rechazar las acusaciones de espionaje que emanan de Occidente.

"Debo expresarme para que nuestros clientes nos entiendan", indicó este mes en la prensa china. "Estoy obligado" a hablar, subrayó, citando al servicio de comunicación de Huawei que evocaba un periodo de "crisis".

Su hija, Meng Wanzhou, fue detenida en Canadá a principios de diciembre. Está acusada de fraude bancario y de violar las sanciones contra Irán. Una primera audiencia de extradición está prevista en marzo.

La justicia estadounidense acusa a Huawei de robar secretos tecnológicos del operador de telecomunicaciones T-Mobile USA.

'Persona-1'

Oficialmente no se acusa de nada a Ren Zhengfei. Pero el ex ingeniero militar, al frente de una fortuna estimada en US$ 3,400 millones según Forbes, es citado en el acta de procesamiento estadounidense.

En éste, identificado como "Persona-1", habría "declarado erróneamente" en el 2007 a agentes del FBI que su empresa nunca estuvo en relación directa con una empresa iraní.

"Las actividades criminales mencionadas en este acta de acusación son de al menos 10 años y nos llevan hasta la dirección de la empresa", subrayó el lunes Matthew Whitaker, el secretario de Justicia interino estadounidense.

Washington impulsa desde el año pasado una intensa campaña para disuadir a sus aliados occidentales de utilizar los equipos de Huawei, en nombre de la seguridad nacional que se vería amenazada por el grupo chino.

Esta desconfianza hacia la empresa proviene en parte del pasado militar de Ren Zhengfei.

Ren Zhengfei se incorporó a las Fuerzas Armadas durante la Revolución cultural (1966-1976) cuando en el país reinaba "el caos", explicó en enero a la prensa extranjera.

Por ser ingeniero se incorporó a un equipo a cargo de reestructurar una fábrica textil en la pequeña ciudad de Liaoyang (noreste), en donde las temperaturas pueden caer hasta -20 ºC.

Repollo y rábanos

"No recibíamos verduras frescas. Teníamos que poner en conserva repollo o rábanos recolectados en el otoño. Y contentarnos con eso durante seis meses", contó.

Sus antecedentes como ingeniero militar fueron destacados. Se incorpora al Partido Comunista Chino (PCC) y asiste en 1982 al Congreso quinquenal como representante.

"Soy el padre de Meng Wanzhou, por ello la extraño mucho", contó. "Cuando era niña yo era militar, y estaba ausente once meses por año".

Sobre Ren Zhengfei pesan varias sospechas, como su pasado militar, interpretado como prueba de que tiene estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas y el gobierno chino.

Huawei rechaza estas acusaciones y subraya que no hay "ninguna prueba" de que el gigante de las telecomunicaciones plantea un problema de seguridad nacional.

Sin embargo, Polonia detuvo en enero a un empleado de la empresa por sospechas de haber espiado a cuenta de China. La compañía lo despidió y desmintió todo vínculo con su actuación.

Pero a pesar de la ofensiva estadounidense, Ren Zhengfei declaró en enero que seguía esperando una "colaboración" con Estados Unidos.