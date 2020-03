A fin de aliviar el tenso momento que viven los emprendedores peruanos y estudiantes por el estado de emergencia nacional -que en la víspera fue ampliado hasta el 12 de abril- la Fundación Romero anunció la donación de 100,000 becas de capacitación gratuitas, y así aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles.

El gerente del Campus Virtual Romero, Luciano Velazco, afirmó que la educación virtual viene desarrollándose desde años atrás, debido a que los profesionales cada vez tienen menos tiempo disponible, y el tránsito en la ciudad (en el caso de Lima) es más complejo, de manera que el tiempo que se ahorra en movilizarse de un lugar a otro se traduce en mayor tiempo para asistir a cursos virtuales.

A ello se suma que se pueden tomar las clases en cualquier momento y repetirlas si desea, pues se ha descubierto que no todos aprenden a la misma velocidad, dijo.

Bajo estas premisas, consideró que la actual coyuntura en el país representa una oportunidad para impulsar la educación virtual.

“Esto no es solo para la capacitación corporativa, si no, para la educación tradicional. Las universidades están utilizando muchas plataformas virtuales de educación para acceder a mayor cantidad de alumnos. Por un tema de leyes no se puede utilizar el 100% de la malla curricular (de manera digital), pero se está trabajando fuerte en ese sentido y toda esta coyuntura ayudaría. Es el empujón que necesitaba la transformación digital para transformar la educación”, dijo Velazco a Gestión.

Plataforma

En la plataforma virtual Campus Virtual Romero se ha habilitado una pestaña denominada #YoAprendoEnCasa, y se podrán elegir entre 30 cursos.

Al tratarse de cursos cortos, estos tienen una duración de 4 a 7 horas; pero hay otros más complejos, cuya duración alcanza las 30 horas, indicó Luciano Velazco.

Los cursos en mención, anotó, cuentan con el soporte de TuEmpresa, un programa del Ministerio de la Producción (Produce). El valor total de las 1000,000 becas que se donarán asciende a S/ 5 millones.

