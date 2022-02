La empresa matriz de la aerolínea de bajo coste Frontier comprará Spirit Airlines, que vuela a Perú desde Fort Lauderdale (Florida), en una operación de US$ 2,900 millones en acciones y efectivo que dará a la empresa resultante suficiente fuerza para competir con las compañías estadounidenses más grandes.

La operación se valoró en US$ 6,600 millones al añadir la deuda asumida y gastos operativos.

Los accionistas de Spirit recibirán 1.9126 acciones de Frontier y US$ 2.13 en efectivo por cada acción actual de Spirit que tengan ahora. Eso implica un valor de US$ 25.83 por acción de Spirit al precio de US$ 12.39 al que cerraron el viernes las acciones de Frontier.

Los accionistas actuales de Frontier poseerán aproximadamente el 51.5%, y los accionistas actuales de Spirit poseerán aproximadamente el 48.5% de la firma combinada. Se esperaba que la transacción cerrase en la segunda mitad del año.

Las acciones de Frontier Group Holdings Inc., con sede en Denver, cayeron casi un 3% antes de la apertura de operaciones el lunes. Las acciones de Spirit Airlines Inc., con sede en Miami, subieron en torno a un 12%.