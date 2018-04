Freeport-McMoRan en Cumbre: Perú es un buen destino para la inversión minera

El presidente y director ejecutivo de Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, que es el accionista mayoritario de la minera Cerro Verde, destacó que el Perú es un buen destino para la inversión minera y expresó su optimismo en que mejorará el precio del cobre.

"Perú es un gran lugar para invertir, tenemos una operación con gran éxito, buenas relaciones con las comunidades y un gran equipo", declaró Richard Adkerson a Andina tras participar en el panel "Recursos Naturales y Energía Inteligente" de la III Cumbre Empresarial de las Américas, que hoy concluye.

Adkerson expresó su optimismo respecto a que el precio del cobre mejorará en el mediano y largo plazo.

“Nunca especulo en los precios a corto plazo, porque hay cosas que suceden todos los días en el mundo que son impredecibles que afectan los precios de corto plazo, pero estoy muy optimista para el precio del cobre en el mediano y largo plazo”, dijo.

En enero del 2016 el precio del cobre cayó a US$ 1.94 por libra, para escalar hasta los US$ 3.30 la libra a fines del 2017, y tras una volatilidad en los primeros meses del año cerró en la víspera cerró en US$ 3.06 la libra.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. es uno de los productores más importantes de cobre y oro en el mundo; en Perú opera la minera Cerro Verde, la cual produce el 22% del cobre y el 37% de Molibdeno en el Perú.

Este foro empresarial se desarrolla en el marco de la VIII Cumbre de las Américas donde participan presidentes de los países de la región, así como el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Según el BCR, el 2018 será un buen año para la inversión minera en el Perú.