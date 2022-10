“Tenemos que ser conscientes respecto a la inseguridad política. Las marcas nacionales buscan franquiciados fuera, principalmente dentro de la región, sobre todo en países que tienen un desarrollo medio y avanzado a nivel legislativo (en este modelo de negocio)”, afirma Gamarra.

Comenta que, actualmente, el movimiento del mercado de franquicias en el Perú se da por marcas que requieren inversiones pequeñas, de entre US$ 20,000 y US$ 30,000. Las que necesitan una apuesta de por encima de US$ 100,000, sin embargo, buscan inversionistas en el exterior, puesto que no son consideradas por el empresario peruano.

“Somos más conservadores (los peruanos). Los modelos también se están adaptando. Hay marcas de restaurantes más pequeñas y se apuesta por los formatos ligeros”, asegura Gamarra.

Países hacia donde miran las franquicias peruanas

De acuerdo con la Cámara Peruana de Franquicias, este año, por lo menos 10 marcas peruanas concretarán su salida al extranjero. “Antes se miraba más a crecer en el Perú con franquicias, sobre todo en provincias”. Prepandemia, se expandían regionalmente entre seis y ocho al año.

Gamarra recalca que dichos números solo contabilizan las marcas, pero cada una puede colocar entre tres y 10 unidades (tiendas) fuera. Especifica, además, que las franquicias de restaurantes son las que más miran hacia su expansión regional. Les siguen las franquicias de moda y van en crecimiento servicios de tecnología.

En lo que respecta a los países más atractivos para expandirse destacan Colombia, Brasil, México, Costa Rica. ¿Por qué? “A nivel legislativo están muy avanzados, y tienen soporte económico a través de instituciones financieras que dan tasas de interés muy bajas para este tipo de negocios”, explica. Agrega que, desde la cámara, esperan que en el Perú también se implementen estas medidas en lo próximo.

Lidian Gamarra subraya que si bien Brasil es muy interesante para el desarrollo de franquicias -considerando el tamaño de su economía- la limitación para la expansión es el idioma. No obstante, empresarios del país también tocan la puerta a empresas en el Perú con el objetivo de llevarse marcas locales. “Hemos recibido a un grupo de inversionistas y esperamos que se puedan concretar negocios”, señala.

Las ferias internacionales son un camino relevante para que las franquicias peruanas logren posicionarse fuera, pero los empresarios locales están siendo muy prudentes en su participación en estas, según la presidenta de la cámara. Y es que la participación presencial de una marca implica una inversión de, por lo menos, US$ 1,500.

Datos sobre franquicias

Impacto. Durante el 2020, un 35% de franquicias (nacionales e internacionales en Perú) cerraron o suspendieron operaciones.

Negociaciones. Se adelantó que una marca farmacéutica y otra de venta de pollos a la brasa están concretando llevar franquicias fuera del Perú.

Liderazgo. El 60% de franquicias peruanas son del rubro gastronómico.

Franquicias. Suman casi 650 y el 50% son peruanas.

El nuevo perfil del franquiciado

Tras la llegada de la pandemia, muchos profesionales con formación académica y experiencia profesional dejaron sus trabajos para apostar por invertir en un negocio independiente a través de franquicias. “Esto ayudó a mover la rueda, el franquiciado mejoró mucho, tiene mejor capacitación tecnológica y una edad intermedia que le permite medir correctamente los riesgos”, dice Lidian Gamarra.