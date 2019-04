Fortuna de familia suiza fue creada gracias al envejecimiento

Los huesos viejos están creando nuevas riquezas para Alberto Siccardi, fundador de Medacta Group SA.

Siccardi y su familia son los accionistas vendedores en la oferta pública inicial del fabricante de reemplazo conjunto. Las acciones de la compañía con sede en Suiza, Castel San Pietro, se cotizarán esta semana en 96 francos suizos, según una actualización para inversionistas, valorando a la empresa familiar en aproximadamente US$ 2,000 millones.

La vida útil más larga, los avances en tecnología y el aumento de la obesidad están estimulando la demanda de dispositivos ortopédicos.

En noviembre, Blackstone Group LP vendió al rival de Medacta, DJO Global Inc., por US$ 3,200 millones, el doble del precio de compra de la década anterior, mientras que TPG Capital elevó su oferta original en más de 17% para privatizar al fabricante de implantes ortopédicos, Exactech Inc., el año pasado. El libro de pedidos para el debut en el mercado de valores de Medacta se llenó desde el primer día, han dicho personas familiarizadas con el tema.

Los Siccardis están vendiendo acciones por un valor aproximado de 550 millones de francos suizos (US$ 552 millones), y mantendrán una participación mayoritaria. Se espera que Medacta comience a cotizar el jueves en la SIX Swiss Exchange de Zurich.

Alberto Siccardi, de 74 años, fundó Medacta usando ganancias de la compra de Baxter International Inc. por US$ 235 millones en 1998 del negocio que su padre estableció cuatro décadas antes. Francesco, su hijo, asumió el cargo de director ejecutivo hace cinco meses. La compañía tiene su sede cerca de la frontera italiana en el cantón de Ticino, famosa por sus castillos medievales.

Piloto de planeador

Un piloto de planeador con ciudadanía italiana y suiza ... Alberto concibió la idea de Medacta después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.

"El día después de la venta, comencé a pensar en cómo reinvertir una proporción significativa de las ganancias en una nueva empresa comercial", dijo Siccardi en una entrevista para un libro de administración de 2012 por la académica Carmine Garzia. "El mercado potencial para nuestros productos es virtualmente infinito".

Una portavoz de la familia no respondió a los correos electrónicos y las llamadas solicitando comentarios.

Los ingresos y ganancias de Medacta han aumentado más del 10% en los últimos dos años, según un comunicado del 11 de marzo. Siccardi invirtió US$ 100 millones en la venta del negocio de su familia para iniciar la empresa, según el libro de Garzia, que le dio retornos de la OPI de aproximadamente 2,000%.

"Nuestra familia y yo seguiremos siendo fuertes accionistas mayoritarios a largo plazo", dijo Francesco Siccardi en el comunicado.