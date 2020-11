Ford Motor Co. está considerando fabricar las baterías para alimentar una flota de nuevos vehículos eléctricos mientras se prepara para reducir la producción de motores para sus modelos tradicionales de gasolina.

“Los vehículos eléctricos tienen un 40% menos de piezas y eso significa que son mucho más fáciles de armar”, dijo Jim Farley, el viernes en la cumbre Reuters Automotive Summit. “¿Qué vamos a hacer con los trabajos? En nuestro caso, esto requiere una discusión realmente activa con nuestros socios sindicales y una de las opciones obvias es entrar en la producción de celdas”.

La producción de celdas de batería es una tarea costosa y complicada, que requiere miles de millones en inversión y aprender nuevas técnicas de fabricación, como el uso de salas blancas antisépticas, dijo Farley.

El fabricante automotriz ya destinó una inversión de US$ 11,500 millones para electrificar sus productos. Pero con la salida de un Mustang Mach-E eléctrico, la van E-Transit y la F-150 pickup con batería en los próximos dos años, es posible que no tenga suficientes suministros de celdas de vendedores externos. La compañía planea usar una batería fabricada por la surcoreana SK Innovation Co. para una versión totalmente eléctrica de su F-150.

La mayoría de los fabricantes automotriz dependen de proveedores externos para las baterías, que son el componente más caro en los vehículos eléctricos. Tesla Inc. tiene una asociación de larga data con la empresa japonesa Panasonic Corp. y tiene planes de fabricar sus propias celdas. General Motors Co. tiene una asociación con LG Chem Ltd. de Corea del Sur para su próxima generación de vehículos eléctricos.

“Creemos que habrá un volumen bastante bueno”, dijo Farley, “y lo que estamos descubriendo es que no hay mucha flexibilidad de capacidad si compra sus baterías a otro proveedor”.

Farley prevé que las ventas de vehículos eléctricos en toda la industria aumentarán en los próximos cinco años, por lo que es un buen momento para considerar la fabricación de baterías internamente.